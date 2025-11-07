Fin de semana | Artes escénicas
Seis propuestas de artes escénicas para disfrutar en Alicante este fin de semana
Las obras "El efecto", "El rey de la farándula" y "La farmacia" en Alicante, el espectáculo "Flamenco, cultura y raíces de un pueblo" en Torrevieja, la representación "Farra" en Villena o la tragicomedia "Wanted (Se busca)" en Elche, entre la oferta
El cabaret barroco de «Farra»
Farra
Lugar: Teatro Chapí de Villena
Día: Sábado, 19h
Entrada: Desde 12€
La compañía alicantina Lucas Escobedo, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, han creado Farra, un espectáculo para todos los públicos que se desarrolla en el contexto histórico del Siglo de Oro conjugado el verso, la música, el canto y el circo para poner en escena una auténtica fiesta para los sentidos. La obra ha recibido el Premio Max 2025 al mejor espectáculo musical.
Reivindicando lo valioso de la palabra, del teatro y de la música, los textos de Lope de Vega, Agustín de Rojas, Quevedo, Miguel de Cervantes, María de Zaya o Sor Juana Inés de la Cruz se enlazan con textos originales escritos por María Díaz, Lucas Escobedo y Raquel Molano para garantizar la articulación de la dramaturgia.
Sobre el escenario, seis artistas que dominan todas las especialidades de la actuación: cantan en solitario o en coro, tocan instrumentos, recitan, hacen malabarismos, clown, luchan a espadazo limpio y meten al público en la aventura de Farra.
«El efecto», una pelea entre amor y ciencia dirigida por Fisher
El efecto
Lugar: Teatro Principal Alicante
Día: Sábado, 19h
Entrada: Desde 12€
¿Estás enamorado o solo estás experimentando una descarga fuerte de dopamina? Eso se preguntan Connie y Tristán cuando descubren que están enamorados. El problema es que no saben si la conexión que sienten es real o si es consecuencia de un nuevo antidepresivo. Alicia Borrachero, Elena Rivera, Itzan Escamilla y Fran Perea protagonizan esta experiencia teatral dirigida por Juan Carlos Fisher que examina con humor el origen del amor y los límites de la ética.
Una sátira ambientada en el Siglo de Oro de estreno en Alicante
El rey de la farándula
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Día: Domingo, 18h
Entrada: Desde 12€
Tras su estreno en el Festival de Almagro, El rey de la farándula es el nuevo espectáculo creado, dirigido e interpretado por Ángel Ruiz, con dirección musical y piano de Bru Ferri, que transporta al público al Siglo de Oro español a través de un personaje mitad actor, mitad confidente del rey Felipe IV. En formato de cabaret barroco, combina textos clásicos y música con humor, emoción y una estética híbrida, que reflexiona sobre el el arte, el poder y la condición humana.
Arte flamenco con Antonio Muñoz y Cía
Flamenco, cultura y raíces de un pueblo
Lugar: Auditorio de Torrevieja
Día: Domingo, 12.30h
Entrada: 11€
El guitarrista oficial del festival El Cante de las Minas, Antonio Muñoz, presenta Flamenco, cultura y raíces de un pueblo, visto desde la mirada de 25 años del festival. Le acompañan Bastian Contreras al cante y al baile Juan Ogalla.
Edu Soto lleva la tragicomedia a Elche
Wanted (Se busca)
Lugar: Gran Teatro Elche
Día: Domingo, 18h
Entrada: Desde 20 €
Wanted (Se busca) es una tragicomedia con humor música y alma que consolida a Edu Soto como un artista total: canta, baila, toca instrumentos, encarna personajes disparatados y, junto a Isaac Pascual, crea música original en directo.
Una interpretación de textos de Chéjov
La farmacia
Lugar: Teatro en Red, Alicante
Día: Sábado y domingo, 20h
Entrada: 15€
Ángel Simón y Sonia Ruiz Parra llevan a escena La farmacia, un espectáculo compuesto a partir de textos y cartas del célebre autor ruso que parte del texto O Vrede Tabaka (Sobre el daño que hace el tabaco), compuesto en 1886.
