Un fin de semana lleno de exposiciones en la provincia de Alicante

Inés Villeparisis presenta False Face Society , un trabajo multidisciplinar de composición fotográfica, donde la autora se hace cargo del diseño conceptual y confección de vestuario, atrezzo y accesorios, elaborados de modo artesanal por ella con materiales de segunda mano o reciclables. En esta serie fotográfica se ha dado cabida a la ambigüedad y al fluir de los géneros, con figuras que no parecen ni masculinas ni femeninas, y Villeparisis aborda a través de ellas -y de sus máscaras- el concepto de enmascaramiento social, al que muchos individuos se ven abocados para protegerse y no sentirse vulnerables. La fotógrafa llevó a cabo este trabajo con luz natural y al atardecer, en acantilados y calas del municipio de El Campello.

False Face Society Lugar: Casa de Cultura de El Campello Fechas: Inauguración, hoy a las 19 horas, hasta el 11 de enero de 2026.

Imagen de la exposición Del bosque a las estrellas de José Luis Carrillo en Benidorm. / INFORMACIÓN

El binomio visual de José Luis Carrillo

El fotógrafo alicantino José Luis Carrillo presenta la exposición Del bosque a las estrellas, una muestra doble que reúne dos de sus proyectos más reconocidos: Los Hijos del Ciervo y Spanish Files. Dos trabajos que comparten una misma inquietud: la búsqueda del pensamiento mágico, de aquello que escapa a la razón pero que sigue latiendo en el imaginario colectivo de nuestro país.

El primero de los trabajos, Los hijos del ciervo, está realizado en una parte de la España despoblada, el Valle del Alto Tajo, y documenta a los últimos habitantes de este territorio mágico, donde el ciervo continúa siendo una presencia viva en el imaginario popular. En Spanish Files, Carrillo parte de la fiebre por el fenómeno OVNI de los años 70 y 80 en España y emprende una investigación fotográfica y documental por toda España para plantear una reflexión sobre la fe y la necesidad de creer en lo desconocido.

Del bosque a las estrellas Lugar: Museo Boca del Calvari de Benidorm Fechas: Hasta el 20 de enero de 2026.

Una de las obras de Michel Campistron en Vearte. / INFORMACIÓN

La materia en Michel Campistron

Michel Campistron es artista, pero tardó más de veinte años en atreverse a exponer su obra. Nacido en 1958, vive y trabaja en Mouchan (Francia) y actualmente cuenta con varias exposiciones en Florencia, Barcelona o Madrid. Siempre atento a aportar sentido a su obra, donde la materia ha adquirido un protagonismo preponderante, sus lienzos, en los que se chocan la fluidez y la sustancia, evocan las heridas del tiempo, «lo inescapable y el devenir», según señala.