La subcultura toma las riendas musicales este fin de semana en Alicante

El evento programado para mañana sábado en el Muelle Live del Puerto de Alicante, que reunía a grupos como La Frontera, Danza Invisible y La Guardia para rendir homenaje a la música de los ochenta y los noventa, se ha pospuesto al 11 de abril del próximo año. Así lo ha comunicado la organización en sus redes sociales, anunciando que la decisión se debe a la inestabilidad meteorológica: «Debido a las previsiones de lluvia y viento para este sábado 8 de noviembre, y tras consensuarlo con los artistas y el equipo técnico, el festival AMA - Aquellos maravillosos años se pospone», han publicado desde la organización en sus cuentas. De esta manera, los que lo deseen, pueden solicitar la devolución de sus entradas, que siguen siendo válidas para la nueva fecha. A pesar de ese contratiempo, la música en vivo sigue bien representada durante este fin de semana en la provincia.

La delicadeza de Xavibo aterriza en San Vicente

El cantante Xavibo, que actuará mañana a las 21 horas en la sala The One, atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera. En los últimos meses ha protagonizado una ascendente trayectoria que le ha permitido conectar con un público cada vez más amplio gracias a unas canciones cargadas de emociones y sentimientos, en las que transforma sus propias vivencias en arte. Con un estilo original y personal, fusiona distintos sonidos para construir una identidad única que sigue evolucionando en cada nuevo tema. Su capacidad para transmitir lo que vive y siente con honestidad y poesía ha hecho de Xavibo un maestro de la palabra dentro de la nueva generación musical española. Estará presentando No te enamores, un álbum donde recorre sus fantasmas internos con delicadeza. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

La alicantina Martta Sanz llega hoy a la Sala Euterpe de Sant Joan. / INFORMACIÓN

Martta Sanz se convierte en profeta en su tierra

La cantante alicantina Martta Sanz llega hoy a las 22 horas a la Sala Euterpe con un repertorio que ha arrasado en redes y ha logrado cruzar fronteras. No es de extrañar si se trata de temas tan potentes como Solo quería ser niña o Úsame, canciones que conectan por su autenticidad y carga emocional. «Las canciones son como mi propio diario, el reflejo de mis emociones y sentimientos que necesito expresar de alguna manera, y la música es la mejor compañera para hacerlo», asegura la artista. Y es que cada composición de Martta Sanz se convierte en un ejercicio de libertad artística y creatividad, consolidándola como una de las voces más prometedoras del panorama musical actual. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Hora Zulú regresa a los escenarios con las pilas cargadas y el ánimo renovado. / INFORMACIÓN

Hora Zulú regresa a los escenarios más inconformista

El grupo granadino Hora Zulú actuará mañana a las 22 horas en la sala Marearock, celebrando sus 25 años de trayectoria con su nuevo trabajo, La Voz de su amo. Considerados una de las bandas más veteranas e influyentes del panorama nacional, Hora Zulú nació de la unión de músicos procedentes de distintas formaciones que decidieron romper moldes y fusionar estilos tan dispares como el thrash metal, el hip hop y el flamenco. Tras un periodo de descanso, el grupo ha regresado con más fuerza que nunca para ofrecer un directo de auténtico impacto, fiel a su espíritu inconformista y a su inconfundible mezcla de potencia y raíces andaluzas. Sala Marearock, Alicante.

El virtuosismo de Ara Malikian regresa una vez más a la provincia. / INFORMACIÓN

El virtuosismo de Ara Malikian vuelve a la provincia

Mañana, a las 21 horas, el Auditorio Internacional de Torrevieja acogerá la actuación de Ara Malikian, considerado uno de los mayores genios del violín a nivel mundial. El virtuoso músico llega con su gira europea Intruso – World Tour, un viaje profundamente personal que, según él mismo explica, parte de la sensación de no pertenecer a un solo lugar para, a través de la música, abrazar la riqueza de su identidad multicultural y encontrar su hogar en el mundo entero. Con este proyecto, Malikian explora sonidos y culturas diversas, aportando su experiencia vital y artística, y demostrando que su verdadera casa está en su cuerpo y en su alma. El domingo, también visitará el Teatro Wagner de Aspe. Auditorio de Torrevieja y Teatro Wagner de Aspe.

Historia en Orihuela: un homenaje a Carlos Mateo

El histórico grupo El Falo de Vigo, referente del mejor rock oriolano de su época, volverá a sonar mañana en Correntías Altas en un concierto muy especial. Será un homenaje a Carlos Mateo, El Gamba, uno de sus integrantes fallecido hace unos años, y símbolo de toda una generación de músicos de la Vega Baja. El acto, que se celebrará en el recinto situado frente a la gasolinera, reunirá a partir de las 17 horas a numerosos artistas y bandas de la zona. La jornada arrancará con la sesión del DJ El Avispero, y continuará con las actuaciones de Contracultura, Varry Brava, Rusel, La Comisión Warren, Glaziar, Presbotes Taraos, Morralla, Lucha sin Descanso, Albertencia y Trompas de Elefante, para culminar con la participación del DJ oriolano Otto. Correntías Altas, Orihuela.