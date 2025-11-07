Xavibo presenta su último disco en Alicante: "El amor lo es todo, yo no existiría sin él"

La creación artística se nutre de sentimientos. Cualquier letrista encuentra en un folio en blanco la necesidad de plasmar sus ideas más recurrentes, ya sean creadas desde cero o nacidas de vivencias personales que, de algún modo, han moldeado su forma de ser y de pensar. Xavibo (Palma, 1996) es uno de esos artistas condenados a escribir sobre sus miedos más íntimos, con la honestidad por bandera y sin temor a la opinión pública.

Su último álbum es un fiel reflejo de esa filosofía. Con un título tan característico como revelador, No te enamores es su trabajo más completo hasta la fecha: un recorrido por sus recuerdos desde una mirada intimista que se impone a los sobresaltos. El artista se ha embarcado en una gira nacional que llega este sábado 8 de noviembre a la Sala The One de San Vicente del Raspeig, donde ofrecerá un concierto acompañado por una banda, derribando así los tópicos del género urbano. Las entradas pueden adquirirse en esta página web.

Su carrera se ha caracterizado por la honestidad emocional. ¿Cómo se siente al plasmar en la música esos fantasmas internos que muchos prefieren esconder?

Para mí la música, al principio de todo, fue una forma de terapia, casi de psicología. Con el tiempo se ha convertido también en un trabajo, con sus cosas buenas y malas, pero nunca he separado al artista de la persona. No he creado un personaje de mí mismo, siempre he sido fiel a lo que siento en todo momento. A veces exagero una versión de mí, pero siempre soy yo. Vivimos en una sociedad donde todo está al alcance de todos, y las redes sociales son un escaparate constante. Creo que lo más sensato es mostrarse tal y como uno es. Eso a veces me trae problemas, porque hay gente a la que no le gusta mi forma de ser, pero siento que el arte tiene que ser verdad, y la verdad es lo que prevalece con el tiempo.

Xavibo presentará en Alicante su nuevo álbum "No te enamores" / INFORMACIÓN

¿No le da vértigo que sus seguidores conozcan incluso sus miedos más íntimos?

No tanto por la gente que no conozco, sino por la que sí. A veces pienso: “si esto lo escucha mi ex, quizá le siente mal”, o “si lo escucha mi madre, igual se preocupa”. Me inquieta más eso que la opinión del público. Al final, escribir canciones es como hablar con un psicólogo: le cuentas tus problemas a alguien que no te juzga. Llevo tantos años haciéndolo que ya he normalizado el hecho de desnudarme metafóricamente.

Ha pasado de hacer rap poético a un pop sentimental muy marcado. ¿Cómo ha cambiado el Xavibo de aquellos comienzos al de hoy?

Mucho. Yo venía de escribir poesía y un día probé a recitar una sobre una base; de ahí salió Pasos en falso, con 14 años. En ese momento pensaba que del rap no se podía vivir. Luego, con el tiempo, la gente fue conociéndome y entendí que sí era posible. Cuando profesionalizas algo, a veces pierde parte de la magia, pero intento no olvidarme de lo que sentí la primera vez que hice una canción. He dado conciertos para tres personas y ahora tengo la suerte de llenar salas, pero si tuviera que volver a tocar para cinco, lo haría sin problema.

Su música se mueve entre estilos, sin encontrar un sitio fijo. ¿Se ha sentido alguna vez fuera de lugar?

Sí, muchas veces. He sido compositor para artistas del pop y, durante un tiempo, las canciones que escribía para otros funcionaban más que las mías. Eso me generaba inseguridad. Pero aprendí que lo mejor que podía hacer era ser yo mismo y evitar que el ego me consumiera. Canciones como Yo al revés nacieron de esa etapa y si me hubiera dejado llevar por lo que “funcionaba”, quizá nunca las habría escrito. Y sí, a veces me pasa que soy “demasiado poco rapero para los raperos y demasiado rapero para el pop”. Hay festivales donde no encajo en ninguno de los dos mundos. Pero lo asumo: no quiero definirme por un género, sino por mis referencias.

¿Es difícil mantener los pies en la tierra en una industria tan exigente?

Sí, pero es necesario. Todos tenemos ego, pero si haces música pensando en complacer o interpretando un papel que no es el tuyo, eso no llega a ningún sitio. Lo bonito del arte es que cada uno tiene su visión y su forma única de expresarla. Hay que creer en uno mismo, pero sin dejar que el ego te devore por dentro.

Xavibo esconde su fragilidad en papel de burbujas, en una imagen promocional / INFORMACIÓN

En una época dominada por los sencillos, ¿por qué sigue apostando por el formato álbum?

He tenido etapas sacando singles, pero me gusta desarrollar conceptos. Cuando empiezo un disco, pienso en él como una historia completa. Me documento, veo películas, escucho discos… y acabo tan metido que una canción no me basta. Necesito un cuerpo entero de trabajo para contar lo que quiero decir.

En Alicante presentará su disco No te enamores. ¿Qué se va a encontrar el público en su concierto?

Llevamos un show muy completo. Toco con una banda con piano, violín, bajo, guitarras y batería. Hay partes más pop-rock y otras más electrónicas, pero siempre respetando el imaginario del disco, que tiene ese aire folk americano, incluso country. Es un concierto muy emocional, preparado con mucho cariño. Canto, hablo con el público, cuento mis experiencias… quiero que sea una experiencia cercana y real.

Un concepto muy diferente a lo que se conoce popularmente como género urbano.

Creo que el género urbano ya está tan difuso que es difícil definirlo. Yo me siento urbano en mi forma de interpretar, pero no sabría dónde encajar. Hoy, casi todo podría considerarse urbano. Es un concepto amplio que abarca muchas influencias, y eso es lo bonito: que todo se mezcla y evoluciona.

Y con una mirada muy intensa al amor.

El amor lo es todo. Yo no existiría sin él. Desde niño me he enamorado muchas veces, de forma muy intensa. También he sentido el desamor con la misma fuerza. A veces incluso llegan a ser lo mismo: estás desenamorándote, pero sientes un amor enorme. Para mí, el amor es lo más importante del mundo. Sin amor no habría arte, ni música, ni nada. Ahora estoy enamorado y siento que es la etapa más plena de mi vida. El título del disco, No te enamores, era casi una advertencia a mí mismo… pero, como siempre, no he hecho caso (ríe).