Un cortometraje en Novelda visibiliza la soledad no deseada de las personas mayores

La Asociación de Cine y Arte de Novelda (ACAN) continúa ampliando su actividad cultural con un nuevo proyecto audiovisual. En esta ocasión, la agrupación, que reúne a miembros de distintas localidades de la provincia de Alicante, ha finalizado el rodaje de Un domingo cualquiera, un cortometraje con guion y dirección del cineasta Javier Cuenca.

La pieza nace con el objetivo de visibilizar la soledad no deseada que afecta a muchas personas mayores. “Este corto pretende generar conciencia sobre un tema tan importante y humano como es el acompañamiento en la tercera edad”, explica Cuenca, quien recupera un guion escrito en julio de 2019 durante un taller de cine impartido por Carlos Maciá en Elche. “Llevaba tiempo guardado en un cajón, y por fin ha llegado el momento de darle vida con el apoyo de los compañeros de la asociación”, añade el director.

El corto está protagonizado por Pepa Sarrió, actriz con una amplia trayectoria en televisión, teatro y cine, reconocida por sus papeles en series como Autoindefinits, Socarrats o Check in Hotel de Canal 9, Centro Médico en TVE y Després de tu en À Punt. En esta historia, Sarrió interpreta a Regina, una mujer que prepara una comida familiar para “un domingo cualquiera”, mientras lidia con la creciente sensación de aislamiento social a pesar de tener tres hijos.

El equipo del cortometraje, al completo / INFORMACIÓN

El presidente de ACAN, Alfredo Navarro, destaca que “desde la asociación seguimos apostando por el cine como medio de inclusión social”, reforzando así la vocación cultural y comunitaria del colectivo. El equipo técnico del cortometraje lo completan Alfredo Navarro como director de fotografía, Joaquín Juan Penalva y Ana Sánchez en el sonido, Laura Azorín como ayudante de cámara, Raúl Rodríguez en producción, Gabriel Bravo y Francisco Javier Sánchez en arte, Felipe Giner como actor y jefe de producción y Verónica Deltell, ayudante de dirección, actriz y encargada del maquillaje.

Actualmente, Un domingo cualquiera se encuentra en fase de postproducción. “Esperamos poder anunciar pronto la fecha de estreno y comenzar su recorrido por festivales nacionales e internacionales”, adelanta Cuenca. Navarro agradece finalmente “la dedicación y compromiso de todos los miembros de la asociación”, subrayando que este nuevo proyecto “demuestra el crecimiento de ACAN y su aportación continua a la cultura y al tejido audiovisual de la provincia”.