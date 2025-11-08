"Los Tigres", una película con fondo alicantino que mejoró así Ciudad de la Luz

Es una de las películas más vistas de la última semana en España. Dirigida por Alberto Rodríguez y escrita junto a Rafael Cobos, Los Tigres sumerge al espectador en el mundo marginal y peligroso del buceo industrial, enfatizando el riesgo que supone una profesión en la que cada inmersión puede significar jugarse la vida. El director sevillano se adentra en un thriller claustrofóbico donde el mar se erige como actor principal tras redescubrir el género en películas de la talla de La isla mínima, Grupo 7 o Modelo 77.

La historia se centra en Antonio y Estrella, dos hermanos interpretados por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie que, ligados al oficio de su padre, un buzo veterano, sobreviven en una situación económica crítica. Antonio, apodado “El Tigre” por su fiereza bajo el agua, trabaja en un petrolero que repara averías en puerto; Estrella, por su parte, acompaña desde la superficie, asumiendo la vigilancia de cada inmersión. Sin embargo, la película da un giro cuando descubren un alijo de cocaína oculto en el casco de un carguero en el puerto de Huelva.

Antonio de la Torre, durante un momento del rodaje / Movistar Plus+

Con este planteamiento, la película alterna planos de tensión bajo el agua con la cotidianidad de una vida precaria. Por ello, la productora de la película se vio en la necesidad de buscar una ubicación controlada para poder rodar un gran número de secuencias dentro del agua. La solución la encontraron en el tanque acuático de los estudios Ciudad de la Luz. Este foso exterior, de 8.000 metros cuadrados, con una profundidad de 1,20 metros, sirvió para llevar a cabo el rodaje subacuático.

Una preparación artesanal

El cineasta Alberto Rodríguez contó con un equipo técnico integrado por más de 140 profesionales, entre ellos un grupo de especialistas internacionales en buceo que se encargaron de preparar, mediante formación específica, a Antonio de la Torre y Bárbara Lennie para sus secuencias subacuáticas. Además, se realizaron pruebas para conseguir una visibilidad óptima bajo el agua de acuerdo con la normativa medioambiental vigente. Hasta el momento, solo se habían podido realizar grabaciones en la superficie acuática, por lo que este avance suponía un nuevo horizonte para el estudio cinematográfico.

Bárbara Lennie protagoniza esta película que se ha erigido entre las más vistas esta semana en cartelera / Movistar Plus+

Para conseguir dicha visibilidad, se llevó a cabo un tratamiento de cristalinidad que permitió alcanzar una transparencia de hasta 16 metros, un parámetro efectivo para la filmación de imágenes de alta calidad. El proceso incluyó un sistema de filtrado del agua salada y mediciones constantes de las partículas en suspensión. El agua empleada procedía de la tubería de rechazo de la desalinizadora del Canal de Alicante, situada junto a los estudios de Ciudad de la Luz, desde donde se bombeó y trató especialmente para el rodaje.

Además del tanque exterior, los estudios disponen de un foso interior de 30 x 30 metros y una profundidad de hasta 5,20 metros, diseñado para ofrecer diferentes horizontes según el ángulo de cámara. En su lado este, cuenta con un horizonte natural, mientras que el sur dispone de un croma verde de 12 metros de altura y 120 de longitud, junto con un sistema de desagüe y amplios espacios laterales que facilitan la construcción de decorados alrededor del set acuático.

Una escena de "Los Tigres" rodada en Ciudad de la Luz / INFORMACIÓN

Un elenco a la altura

La cinta Los Tigres reúne a un elenco actoral que combina la experiencia y el reconocimiento mediático con nuevos talentos de la industria cinematográfica. Junto a Antonio de la Torre (El reino, Que Dios nos perdone, La trinchera infinita) y Bárbara Lennie (Los renglones torcidos de Dios, Contratiempo, Magical Girl), completan el reparto Joaquín Núñez (Grupo 7), César Vicente (Dolor y gloria), Silvia Acosta (Fueron los días) y José Miguel Manzano Bazalo, más conocido como Skone, que da el salto a la interpretación tras consolidarse como una de las figuras más reconocidas de las batallas de gallos a nivel internacional.

El guion, firmado por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, prolonga una colaboración creativa que les ha valido dos Premios Goya, a Mejor Guion Original por La isla mínima y a Mejor Guion Adaptado por El hombre de las mil caras. La nueva cinta se ha alzado con el Premio del Jurado a Mejor Fotografía del Festival de San Sebastían (SSIFF), ganado por Pau Esteve Birba (El buen patrón, El autor), y obtuvo una nominación a la Concha de Oro del mismo certamen.