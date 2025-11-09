Donkey Kick: Cambio en la voz, la misma patada

Un nuevo grupo ha nacido para golpear con su música como una "patada de burro". La magia de la música es difícil de explicar, y ver cómo cuatro aparentes desconocidos han creado un proyecto en torno a su amor por el psychobilly es sencillamente fascinante. El azar los situó en distintos rincones del mundo, pero fue en Alicante donde sus caminos se cruzaron. Cuatro nacionalidades, un mismo propósito: la música.

Mar de Plata, Budapest, Marsella y Benidorm: localidades separadas que han forjado identidades similares, en pos de unos gustos alejados de la cultura dominante. "La intención era tener un grupo psychobilly abierto a influencias de rockabilly, punk y rock, manteniendo la estética del contrabajo y la energía del género, pero sin cerrarnos a otros estilos y melodías. La llegada de Jessy ha aportado un nuevo enfoque melódico y rítmico", explica Pedro Delgado, batería de la formación.

Donkey Kick, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Hoy, la escena musical se mueve por impulsos y pasión. La verdadera escena no son solo los artistas consagrados que llenan estadios, sino los cientos de proyectos que recorren garito tras garito, impulsados por el amor a una cultura que en su día fue popular y que ahora sobrevive como subcultura. Ese amor unió a cuatro almas que vagaban solitarias, abrazando un género que fue vanguardia y atreviéndose a mezclar la energía del punk británico con la estética vintage de los años 50.

Tras un periodo de valoración, Donkey Kick se presenta ahora en sociedad como un proyecto sólido y da la bienvenida a su nueva vocalista, la francesa Jessica Banyó (The Villainz), cuya incorporación permitirá a la banda explorar giros melódicos y dotar a las voces de mayor protagonismo. "Su entrada ha transformado todo, tanto a nivel rítmico como melódico. Antes sonábamos más agresivos y simples; ahora hay brillo, color y variedad", destaca el guitarrista argentino Gabo.

El grupo se dio a conocer a principios de año con la maqueta Dancing with my Dead Girl, un trabajo de sonido aguerrido que incluía temas como Terror Movie o WolfGirl, que prometen mantenerse como clásicos de la banda. Con "madmoiselle Banyó" al frente, el sonido de Donkey Kick emprende nuevos derroteros inexplorados. "Planeamos grabar un nuevo EP en los próximos meses, con material adaptado y canciones nuevas para inaugurar esta nueva fase musical", adelantan. Además, debido a la multiculturalidad del grupo, no se cierran a cantar en un solo idioma y se permitirán la licencia de explorar canciones en castellano, inglés o incluso francés.

La filosofía del "non stop"

Muchos grupos caen en el error de encerrarse únicamente en el local de ensayo, cuando la verdadera prueba de cualquier banda está sobre un escenario. Por eso, Donkey Kick ha programado una serie de conciertos para los próximos meses, pasando por localidades como Altea, Gandía y Alicante, para demostrar de qué son capaces. Este sábado, además, tuvo lugar su primera actuación con la nueva vocalista, un estreno en el festival Nightnoise de San Vicente del Raspeig que supuso un subidón de adrenalina tanto para ellos como para el público. "Es lícito decir que la escena musical no está bien y que no se puede vivir de la música, pero un grupo tiene que confiar en su proyecto y buscarse la vida para conseguir fechas. Si no crees en ti, nadie lo hará", apunta Gabo.

Estamos ante una de esas rarezas que de vez en cuando surgen en la música: cuatro melómanos del sonido clásico, de la guitarra y del psychobilly más cercano al punk unidos por pura casualidad. Los comienzos nunca son fáciles, pero el grupo ya se mueve para buscar bolos y preparar su próximo trabajo, que verá la luz en formato vinilo. Ha nacido un proyecto al que habrá que seguirle la pista. ¿Quién dijo que elegancia y locura no podían ir de la mano?