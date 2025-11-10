Albaladre celebra su 25 aniversario con un concierto especial en Alicante

Una reunión de viejos amigos de la infancia ha desembocado en más de un cuarto de siglo de pasión por la música. El grupo músico-vocal Albaladre celebra su 25 aniversario con un concierto extraordinario este sábado, a las 19 horas, en el Aula de Cultura de Alicante de la Fundación Mediterráneo (Av. Dr. Gadea, 1). Las entradas ya se encuentran a la venta en vivaticket y, en taquilla, dos horas antes de la actuación, a un precio de 20 euros.

La formación alicantina, con numerosos seguidores en toda la provincia, está compuesta por un total de 28 integrantes, entre músicos y voces, tres de ellos médicos y algunos procedentes de otros países, si bien las raíces y la mayoría de sus componentes son de Alicante.

Albaladre ha preparado un concierto de 20 canciones con los temas mas emblemáticos que han tocado estos 25 años uniendo música hispanoamericana -su especialidad en todas sus vertientes- y canciones españolas de grandes nombres que van desde el Dúo Dinámico a Raphael o Nino Bravo, entre otras.

El grupo Albaladre, en una imagen reciente / INFORMACIÓN

Un disco de regalo para los asistentes

El grupo ha grabado en su larga trayectoria 8 discos y en el concierto regalarán un cd a los asistentes, especialmente de los más recientes, pero sobre todo del último trabajo, A flor de piel, según señalan desde el conjunto musical.

Albaladre ha actuado prácticamente por toda la provincia en este cuarto de siglo y también en otras partes del territorio nacional desde que en 1998 editara su primer disco, A través de los años, y al año siguiente el segundo, Cantando a la Cruz del Sur.

Cartel del concierto del sábado en Alicante / INFORMACIÓN

A estos títulos siguieron otros como Homenaje a la vida, Canciones de andar lejos, Mi Cuba, Noche de boleros o Mañana de Carnaval, en los que han colaborado figuras como como Daniel Viglietti, Mario Benedetti, Caco Senante, Pablo Milanés, así como Tito Duarte Olga Cerpa, Ascensión Padilla, Odalis Correa o Lorenzo Tartabull.

El aniversario, por diversos motivos, no pudo hacerse el pasado año y finalmente se celebra este sábado en Alicante.

"Si algo hay que destacar de nuestras actuaciones es la relación que se establece con el público, muchos de ellos fans de Albaladre que nos acompañan casi en cada actuación -apuntan desde la formación- y no es raro ver a la gente de pie bailando y coreando nuestras canciones más conocidas. Por ellos, además de preparar con todo cariño el concierto, vamos a regalar uno de nuestros discos a cada espectador que nos honre con su asistencia".