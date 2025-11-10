Área 12 desvela la banda internacional que actuará en Alicante en 2026

Llega la segunda confirmación de la temporada de conciertos de Área 12 en Alicante para el próximo verano, tras el primero ya avanzado de Dani Martín en junio de 2026. La legendaria banda de rock estadounidense The Black Crowes, conocida por su energía cruda y su sonido soul-rock, aterriza en Alicante en uno de sus dos únicos conciertos confirmados hasta la fecha en España.

La banda de Atlanta actuará en Alicante el próximo 8 de julio de 2026 y tres días más tarde , el 11 de julio, lo hará en el festival Mad Cool de Madrid, según se refleja en el calendario de conciertos de los cuervos negros. Las entradas para este concierto en Alicante salen a la venta este martes y se pueden adquirir tanto en la web de Área 12 como en la del propio grupo.

Desde su reunión en 2019, según indican desde Área 12, los hermanos Chris y Rich Robinson han devuelto a los escenarios la magia que los convirtió en una fuerza mundial, con más de 150 conciertos en 20 países y una conexión con el público que la banda mantiene intacta.

The Black Crowes / INFORMACIÓN

Nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2025

Con una carrera marcada por discos atemporales, giras inolvidables y una actitud tan salvaje como sincera, The Black Crowes siguen demostrando que el rock no ha perdido ni un ápice de fuerza. Su regreso ha sido reconocido con su primera nominación a los GRAMMY en más de tres décadas por Happiness Bastards (Mejor Álbum de Rock) y una nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2025.

Además, este año han celebrado el 25º aniversario de sus míticas actuaciones junto a Jimmy Page con la reedición del aclamado álbum Jimmy Page & The Black Crowes: Live at the Greek.