La periodista Asunción Valdés repasa su trayectoria con Juan R. Gil en Alicante

La periodista Asunción Valdés Nicolau será la protagonista de la próxima sesión del ciclo Voces del Siglo XX. Memoria viva del periodismo alicantino, organizado por la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante (APPA) en colaboración con la Universidad de Alicante.

El encuentro tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre a las 18:30 horas en la sala de conferencias de la Sede Ciudad de Alicante, situada en la calle San Fernando, y se podrá seguir también en directo a través de este enlace.

En esta ocasión, Valdés Nicolau dialogará con el periodista Juan Ramón Gil, director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, grupo al que pertenece INFORMACIÓN, para repasar una extensa trayectoria que la ha convertido en una de las figuras más destacadas del periodismo y la comunicación institucional en España.

Primera mujer en ocupar un alto cargo en la Jefatura del Estado, fue directora de Comunicación de la Casa de Su Majestad el Rey durante casi once años. Anteriormente, había dirigido la Oficina del Parlamento Europeo en España, convirtiéndose en la única mujer en ese cargo entre los Estados miembros de la entonces Comunidad Europea.

Asunción Valdés, con su biografía de Carmen de Burgos al fondo / José Luis Roca

A lo largo de su carrera, Asunción Valdés ha desarrollado una intensa labor en prensa, radio y televisión. En TVE, fue la primera mujer directora del Telediario 1 y del programa En Portada, así como redactora jefa y editora-presentadora de los informativos. En Radio Nacional de España, trabajó como corresponsal en Alemania y Bélgica, especializándose en asuntos europeos y atlánticos. También formó parte del equipo fundacional del diario El País, tras sus inicios en la prensa alicantina en los diarios INFORMACIÓN y La Verdad.

Reconocimientos a una extensa carrera

Entre otros reconocimientos, Valdés Nicolau ha recibido la Medalla de Oro del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, el Premio Libertad de Expresión de la APPA, el Premio Hermes de la Asociación de Radioyentes y Telespectadores de la Comunidad Valenciana, y el premio Importante del diario INFORMACIÓN.

Además, en 2023 publicó su obra Revivir. La nueva Carmen de Burgos, biografía en dos tomos editada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, fruto de una amplia investigación que inspiró la creación del portal Carmen de Burgos en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Ciclo sobre el periodismo alicantino

El ciclo Voces del Siglo XX, organizado por la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante en colaboración con distintos departamentos de la Universidad de Alicante, busca recuperar y poner en valor la memoria viva del periodismo alicantino a través del testimonio directo de algunos de sus protagonistas más destacados.