FantaElx: Descubre qué actor y cantante será pronto homenajeado en Elche

El actor y cantante Carlos Areces recibirá el Premio de Honor del festival de cine fantástico FantaElx, que celebra su decimotercera edición del 13 al 22 de noviembre en Elche. Será este último día en la gala de clausura cuando Areces reciba el homenaje y se estrene como el primer galardonado honorífico de este certamen, tras mantener un encuentro previo con el público.

FantaElx, dirigido por Fran Mateu y organizado por la Asociación de Desarrollo y Difusión del Género Fantástico Unicornio Negro, el Centro de Investigación en Artes (CíA) y el Grupo de Investigación Massiva, cuenta ya con la programación completa del festival, que se puede consultar en su página web, por el que se proyectarán algunos de los mejores cortometrajes y largometrajes del género fantástico, ya que desde el pasado año se abrió al formato largo de películas, tanto para su exhibición como para la competición en la sección oficial. Todas las proyecciones y actividades son gratuitas.

El actor Carlos Areces / INFORMACIÓN

Este año el certamen, que siempre dedica su cartel a una efeméride del cine fantástico y de animación, rinde homenaje a la cultura japonesa con la proyección de la película de anime Ghost in the Shell (1995), del japonés Mamoru Oshii , que cumple su trigésimo aniversario, con la que se inaugura el festival. El cartel ha sido creado por el artista Mario-Paul Martínez, uno de los organizadores, en el que la estética del manga tradicional, el ciberpunk y la cultura nipona al estilo Kawaii se fusionan a través del trazo tradicional a lápiz y el color digital.

El festival reconoce la trayectoria de Carlos Areces

El Auditorio del Centro de Congresos Ciutat d’Elx acogerá el 22 de noviembre, a las 18 horas, un encuentro con el público con Carlos Areces, que recibe el Premio de Honor, en reconocimiento a su trayectoria. Su versatilidad como actor, guionista y dibujante le ha permitido aportar una mirada única al género fantástico al fusionar el humor negro, la ironía y lo grotesco con un gran conocimiento de la cultura popular.

Carlos Areces en "Balada triste de trompeta" / INFORMACIÓN

Su participación en películas como Balada triste de trompeta, Las brujas de Zugarramurdi (de Álex de la Iglesia) o Lobos de Arga, así como en series como 30 Monedas, Superestar o Muertos S.L., ha redefinido los límites entre lo absurdo y lo trágico. Su faceta musical como el cincuenta por ciento, junto a Aníbal Gómez, del grupo Ojete Calor también confirma dicha mezcla, consolidándolo como "una de las voces más singulares del fantástico español contemporáneo", señalan desde el festival.

Casi cuarenta cortometrajes y seis largometrajes a concurso

FantaElx proyectará en distintas sesiones y sedes -cines Odeón y ABC de l'Aljub, Centro de Congresos y Cinemateca de La Valona (UMH)- entre el 14 y el 22 de noviembre cerca de cuarenta cortometrajes y seis películas a concurso en la sección oficial. Para asistir a los largometrajes es necesaria inscripción previa y las proyecciones cuentan con la presentación de los directores.

Cartel de la película a concurso "Gaua" / INFORMACIÓN

Dentro de la Sección Oficial el público podrá disfrutar de películas como Gaua de Paul Urkijo, considerado el sucesor de Álex de la Iglesia; Decorado, de Alberto Vázquez, director gallego cuatro veces ganador del Goya entre cortyos y largos y todo un referente de la animación española; Luger, de Bruno Martín; Disforia, de Christopher Cartagena; Ishiro Honda: Memoirs of a Film Director, de Jonathan Bellés o La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, basada en dos historias de terror de la célebre escritora argentina Mariana Enríquez.

Este año, dentro de los premios a los cortometrajes galardonados, además de premios en metálico contarán con proyecciones futuras en festivales colaboradores hermanados con FantaElx, como el Skyline Benidorm Film Festival, el Festival 1000 Gritos de Buenos Aires (Argentina) o el Festival de Cine Sant Joan d’Alacant. Aquí la entrada será gratuita hasta completar aforo, sin necesidad de reserva previa.

Otras actividades

También habrá sesiones especiales y se llevará a cabo durante el festival la octava edición del Congreso Internacional de Género Fantástico, Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. Todo ello, dará lugar a la participación y asistencia de decenas de cineastas y ponentes nacionales y allende fronteras, haciendo que Elche vuelva a consolidarse como un punto de encuentro cultural y turístico con proyección internacional.

El Festival cuenta con el apoyo de entidades como la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Visit Elche, el Instituto Valenciano de Cultura (IVC), la Diputación de Alicante, el Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, o el centro comercial L’Aljub, entre otras.