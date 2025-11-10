Nace un festival artístico para la generación Z en Alicante

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha organizado una plataforma para reunir a artistas amateurs y dar visibilidad a sus propuestas artísticas, desde el teatro a la música o la pintura. La primera edición del Festival EmerGenteZ se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en el Centro Juvenil Los Molinos de San Vicente del Raspeig, donde se presentarán los trabajos seleccionados.

La primera edición de este encuentro de artes vivas se celebrará en una sola jornada, entre las 10 y las 18 horas del día 29, tiempo en el que los artistas, de forma individual o colectiva, irán presentando sus propuestas. Desde el Gil-Albert se realizará una selección previa de los proyectos presentados a través de la web -cuyo plazo está abierto hasta el 20 de noviembre- en cinco categorías: teatro, danza, música, pintura y arte urbano.

"La propuesta nace del Instituto Alicantino de Cultura para dar voz a los jóvenes creadores englobados en la generación Z, de entre 18 y 25 años, que trabajen dentro de la provincia de Alicante y el objetivo es que encuentren un espacio para presentar sus propuestas creativas", como ha explicado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro.

Para favorecer la conexión y la creación de nuevas relaciones entre los participantes, las presentaciones se realizarán de manera escalonada en un horario fijado de antemano. "De esta manera, se posibilita también que el público pueda visitar todas las disciplinas", ha puntualizado la directora del Gil-Albert, Cristina Martínez.

Entrada al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert / Diputación de Alicante

Sin dotación económica pero con posible programación en el Gil-Albert

Aunque no existe dotación económica, se realizará una valoración de los proyectos presentados a través de un formulario, en el que se recogerán las votaciones del público asistente, autoridades del municipio y miembros del equipo del Instituto Gil-Albert, que se reserva la posibilidad de programar algunos de los trabajos seleccionados tras la jornada en la Casa Bardín.

Las propuestas deben siempre tener una mínima calidad y no ser ofensivas, respetando los derechos humanos; deberán ser creadas por personas originarias o residentes de la provincia de Alicante y no profesionales. Los trabajos se podrán presentar en castellano, valenciano o en formato bilingüe.

Para poder participar, los interesados deben inscribirse en la web del Instituto Gil-Albert hasta el 20 de noviembre (http://culturaIAC.short.gy/EMERGENTEZ) y explicar su proyecto.