FMS España llega a Alicante: horarios y enfrentamientos del mejor freestyle

Arkano: "No sería quien soy si no fuese por Alicante"

Arkano: "No sería quien soy si no fuese por Alicante" / Rafa Arjones

O. Casado

El mejor freestyle de nuetro país llega este viernes a Alicante. La octava temporada de FMS España aterriza en la terreta con la tercera jornada de enfrentamientos en los que las rimas serán las protagonistas.

Tras dos intensas jornadas en A Coruña y Cádiz, Alicante acoge este viernes a los mejores MCs del país con dos alicantinos en cabeza: Arkano y Zasko. El rapero ocupa el número 1 en el ranking de España con 12 puntos seguido por Chuty (11 puntos) y Zasko y Dani VK (7 puntos).

Representando al mejor freestyle de Alicante no sólo estarán Arkano y Zasko, también rapearán Belico, Luisaker y Navas.

El jurado estará compuesto por Blon, Estrimo, Mister Ego, Sawi Elekipo y Soen.

Enfrentamientos del FMS España en Alicante

Este evento del freestyle se celebrará este viernes, 14 de noviembre, a partir de las 20.00 horas en la Sala VB Spaces. 

Los enfrentamientos de esta jornada son inéditos ya que no tienen antecedentes previos. Son los siguientes: 

  • Chuty vs Nitro
  • Zasko vs Dani VK
  • Fabiuki vs Sweet Pain
  • Dani VK vs Chuty
  • Alek vs Arkano
  • Fabiuki vs Nitro
  • Sweet Pain vs Barón
  • Nez vs Arkano
  • Barón vs Zasko

Como extra player se enfrentarán Alek vs Belico y Nez vs CDFlex mientra que habrán dos exhibiciones: Navas vs Luisaker y Mister Ego vs Doctor Filtros.

