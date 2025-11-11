FMS España llega a Alicante: horarios y enfrentamientos del mejor freestyle

El mejor freestyle de nuetro país llega este viernes a Alicante. La octava temporada de FMS España aterriza en la terreta con la tercera jornada de enfrentamientos en los que las rimas serán las protagonistas.

Tras dos intensas jornadas en A Coruña y Cádiz, Alicante acoge este viernes a los mejores MCs del país con dos alicantinos en cabeza: Arkano y Zasko. El rapero ocupa el número 1 en el ranking de España con 12 puntos seguido por Chuty (11 puntos) y Zasko y Dani VK (7 puntos).

Representando al mejor freestyle de Alicante no sólo estarán Arkano y Zasko, también rapearán Belico, Luisaker y Navas.

El jurado estará compuesto por Blon, Estrimo, Mister Ego, Sawi Elekipo y Soen.

Enfrentamientos del FMS España en Alicante

Este evento del freestyle se celebrará este viernes, 14 de noviembre, a partir de las 20.00 horas en la Sala VB Spaces.

Los enfrentamientos de esta jornada son inéditos ya que no tienen antecedentes previos. Son los siguientes:

Chuty vs Nitro

Zasko vs Dani VK

Fabiuki vs Sweet Pain

Dani VK vs Chuty

Alek vs Arkano

Fabiuki vs Nitro

Sweet Pain vs Barón

Nez vs Arkano

Barón vs Zasko

Como extra player se enfrentarán Alek vs Belico y Nez vs CDFlex mientra que habrán dos exhibiciones: Navas vs Luisaker y Mister Ego vs Doctor Filtros.