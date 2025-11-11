FMS España llega a Alicante: horarios y enfrentamientos del mejor freestyle
Los alicantinos Arkano y Zasko encabezan en ranking nacional
El mejor freestyle de nuetro país llega este viernes a Alicante. La octava temporada de FMS España aterriza en la terreta con la tercera jornada de enfrentamientos en los que las rimas serán las protagonistas.
Tras dos intensas jornadas en A Coruña y Cádiz, Alicante acoge este viernes a los mejores MCs del país con dos alicantinos en cabeza: Arkano y Zasko. El rapero ocupa el número 1 en el ranking de España con 12 puntos seguido por Chuty (11 puntos) y Zasko y Dani VK (7 puntos).
Representando al mejor freestyle de Alicante no sólo estarán Arkano y Zasko, también rapearán Belico, Luisaker y Navas.
El jurado estará compuesto por Blon, Estrimo, Mister Ego, Sawi Elekipo y Soen.
Enfrentamientos del FMS España en Alicante
Este evento del freestyle se celebrará este viernes, 14 de noviembre, a partir de las 20.00 horas en la Sala VB Spaces.
Los enfrentamientos de esta jornada son inéditos ya que no tienen antecedentes previos. Son los siguientes:
- Chuty vs Nitro
- Zasko vs Dani VK
- Fabiuki vs Sweet Pain
- Dani VK vs Chuty
- Alek vs Arkano
- Fabiuki vs Nitro
- Sweet Pain vs Barón
- Nez vs Arkano
- Barón vs Zasko
Como extra player se enfrentarán Alek vs Belico y Nez vs CDFlex mientra que habrán dos exhibiciones: Navas vs Luisaker y Mister Ego vs Doctor Filtros.
