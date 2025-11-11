La Muestra de Teatro ofrece su segundo estreno absoluto en Alicante

Tras arrancar la tercera edición con aforo completo, la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras (Mutesac) presenta el segundo de los estrenos absolutos programados en esta 33ª edición tras Los días lentos de Lola Blasco: Las jirafas duermen de pie, nueva creación de la compañía valenciana La Subterránea, que se representa este miércoles a las 21.30 horas en el Teatre Arniches.

Con texto de Ester Medrano, dirección de Roberto Hoyo e interpretación de Alejandro A. Bolívar, la propia Medrano y Marta Santandreu, Las jirafas duermen de pie está ambientada en una sabana tan real como metafórica. Retrata a una pareja (mitad personas, mitad jirafas) que intenta sostener una historia de amor "coherente con sus necesidades" mientras la rutina, la crianza y otros "depredadores" amenazan la supervivencia de la relación. Una dj/vj de la sabana articula el viaje con electrónica en directo y dispositivos visuales, aportando ironía y mirada crítica sobre los vínculos sexo-afectivos, los roles e identidades de género y la tensión entre deseo e imposiciones sociales.

El montaje plantea preguntas directas: ¿cómo afecta la crianza?, ¿tiene sentido migrar por amor?, ¿qué nos impide conectar con lo que de verdad deseamos? Es un espectáculo de creación colectiva que combina belleza poética, pulso social, humor y nuevos lenguajes escénicos.

Salto o caída en el Paraninfo de la Universidad de Alicante

Ese mismo día, a las 19 horas, el Paraninfo de la Universidad de Alicante acogerá Salto o caída, de Juan Manuel Díez Diego, una producción de Luces y Sueños con orientaciones de Eusebio Calonge e interpretada por Mabel del Pozo, Lolo Diego y el propio autor. La obra parte de una imagen poderosa: una mujer prueba las puertas de la calle Alcalá hasta que la 201 queda entreabierta; años después, un chico regresa a ese portal para desentrañar lo ocurrido, mientras un conserje barre hojas que no se agotan. Con una escritura fragmentada, el montaje indaga en el suicidio, la locura y la memoria de quienes decidieron saltar, preguntándose qué sucede cuando tiembla un edificio y, con él, el mundo.

Próxima residencia de investigación teatral en la UA

La colaboración entre la Mutesac y la Universidad de Alicante se reforzará en 2026, tal y como se anunció el sábado en las jornadas profesionales: el director artístico, Roberto García, y la vicerrectora, Catalina Iliescu, avanzaron la próxima convocatoria de una residencia de investigación teatral cuyo proceso culminará en un espectáculo presentado en el Paraninfo de la UA dentro de la Muestra 2026.

Esta nueva aula de teatro, que contará con el acompañamiento del dramaturgo alicantino Paco Sanguino, nace como espacio de creación y experimentación, y se enmarca en una voluntad compartida de ampliar sinergias; la UA, además, expresó su disposición a acoger un futuro encuentro entre asociaciones, autores y traductores de dramaturgia en su campus.

Más obras incluidas en la programación

La programación continuará el jueves 13 de noviembre, a las 19 horas en la Caja Negra de Las Cigarreras, se presentará Zorra dorada de Elisa Forcano para la compañía del mismo nombre. A las 21.30 horas, en el Teatre Arniches, llegará Instrucciones para Alberto González, un texto de Ion Iraizoz para su propia compañía.

El viernes 14 de noviembre, a las 21:30 horas en el Teatre Arniches, se representará Ubasute de Paula Carballeira para la compañía gallega Berrobambán Teatro.

El sábado 15 de noviembre, a las 19 horas en el Teatro Principal de Alicante, se ofrecerá la multipremiada El día del Watusi, adaptación teatral de Iván Morales de la novela de Francisco Casavella, en una producción de la compañía Los Montoya junto al Festival Grec de Barcelona.

El domingo 16 de noviembre, a las 11 y 13 horas, habrá dos pases de la propuesta de calle Break Time de la creadora Estela Santos. A las 19 horas, en el Teatre Arniches, se presentará Canviarem bolquers segons el BOE, de Patrícia Pardo para la compañía Contrahecho Producciones.

