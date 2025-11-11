¿Qué pasa si tenías ya comprado el abono de preventa para el Low en Benidorm?
El festival concede bonificaciones para quienes decidan continuar en la nueva ubicación del festival, que se celebrará en Torrevieja el 31 de julio y el 1 y 2 de agosto
Ante el cambio de ubicación del Low Festival 2026, que se traslada de Benidorm a Torrevieja, la organización ofrece bonificaciones para quienes ya tenían adquiridos abonos en preventa para la edición del próximo verano. Según la organización, se habían adquirido ya más de 7.000 abonos del Low de 2026, que mantiene las mismas fechas anunciadas del 31 de julio y el 1 y 2 de agosto, eso sí, ahora en el parque Antonio Soria de Torrevieja.
Todos los lowers que tengan su entrada de preventa ya adquirida y decidan seguir apoyando al festival en esta nueva aventura, la organización avanza que tendrán 40€ en su pulsera para consumir en barras. Por otra parte, si finalmente, desean no formar parte de la edición de 2026, podrán solicitar la devolución de su entrada a través de la web oficial del festival.
Nuevos abonos disponibles
Los abonos generales y VIP de #Low2026 ya están disponibles en www.lowfestival.es/abonos/ desde 69,99€ (cupo limitado).
La organización también ha anunciado un descuento especial para empadronados en Torrevieja que podrán conseguir su abono a precio reducido -al 50%- solo hasta el 30 de noviembre o antes si se agota el cupo.
