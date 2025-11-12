"La mejor vacuna contra los bulos es el periodismo de calidad"

Con un currículum que abruma a cualquiera, Asunción Valdés ha confesado emocionada en Alicante, tras ver un vídeo que resumía su trayectoria, que "volvería a hacer lo mismo". La periodista ha protagonizado el ciclo Voces del Siglo XX. Memoria viva del periodismo alicantino, organizado por la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante (APPA) en la Sede Ciudad de Alicante de la UA, en una animada conversación mantenida con el también periodista Juan R. Gil, director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, donde ha repasado su trayectoria desde los años setenta hasta casi la actualidad, con hitos que la convierten en "la periodista alicantina con mayor proyección y relevancia", como ha señalado Gil.

Juan R. Gil ha destacado la "elegancia" en el ejercicio de la profesión de Valdés, a quien ha definido como "periodista de firmes convicciones que se ha pasado la vida rompiendo techos de cristal en puestos muy relevantes a los que nunca antes había llegado una mujer".

Y es que Valdés ha sido, entre otras, la primera mujer directora del Telediario 1 y del programa En Portada; corresponsal en Alemania y Bélgica y especialista en asuntos europeos y atlánticos. También formó parte del equipo fundacional del diario El País, fue la primera mujer que dirigió la Oficina del Parlamento Europeo en España y también en ocupar un alto cargo en la Jefatura del Estado como directora de Comunicación de la Casa de Su Majestad el Rey.

De todo ello ha hablado este miércoles en su casa, Alicante, donde también dio sus primeros pasos como periodista, atraída por el impacto que le produjo la Guerra de los Seis Días en Oriente Próximo en 1967, una noticia que le empujó a cursar Periodismo al tiempo que Ciencias Políticas. "Quiero rendir homenaje a todas las profesionales que formaron una familia y desarrollaron su carrera. Yo lo hice al revés: primero hice mi carrera y luego me casé", ha confesado la protagonista del ciclo entre risas del público.

“Memoria viva del periodismo alicantino”: Asunción Valdés y Juan Ramón Gil dialogan en el ciclo Voces del Siglo XX de la Asociación de la Prensa de Alicante / Rafa Arjones

De los inicios periodísticos en Alicante en los años 70, Asunción Valdés recuerda una ciudad "muy dinámica" porque se había firmado el Acuerdo Preferencial bilateral de 1970 con la Comunidad Europea "que suponía el fin de la autarquía y del proteccionismo económico de Franco. Llegaba capital de fuera, bajaban los aranceles, el desarrollismo, que atrajo inversiones extranjeras y generó establecimientos turísticos; la llegada de los pied noirs a Alicante donde desarrollaban nuevos comercios (tintorerías, discotecas..). El caldo de cultivo era muy positivo y todo eso se reflejó en la mentalidad muy abierta de Alicante".

De su trabajo en INFORMACIÓN en 1972 ha recordado que "había una ilusión colectiva porque estábamos en el tardofranquismo y sabíamos que esto se iba a acabar; había que leer y escribir entre líneas. En lo nacional e internacional no había nada que hacer, pero en lo local se contaba con grandes periodistas. Por allí pasaron Andrés Aberasturi, Pedro Rodríguez y en el 67 llega Pirula Arderius, la primera periodista de la provincia, periodista de raza que me guió muchísimo".

Dio con "un director muy joven, de 27 años, Jesús Prado", que hizo de INFORMACIÓN "un periódico peculiar dentro del Movimiento: se creó una columna de crítica política, que no era usual, y las cartas al director, que eran un cauce para expresar las críticas, Prado las convirtió en diarias" al tiempo que "se daba el do de pecho en la información local y en la relación con las instituciones: la formación de la Universidad, la Asociación de la Prensa, la agrupación de teatro independiente de Luis de Castro..."

Ser periodista en un mundo de fakes

Preguntada cómo ser periodista hoy rodeados de bulos y de noticias falsas, Asunción Valdés ha asegurado que "la mejor vacuna contra los bulos es el periodismo de calidad. Ahora más que nunca somos más necesarios para frenar esa invasión de desinformación, que ha existido siempre, pero no con la velocidad y el peligro con que se propagan ahora. La única vacuna son las cabeceras de calidad, de toda la vida o nuevas, con periodistas bien formados", tras indicar que los profesionales son depositarios del derecho a recibir información de los españoles contemplado en el artículo 20 de la Constitución y "eso significa dotar de prestigio y de dignidad al oficio".

Valdés ha considerado que los periódicos de calidad "se adaptan y reinventan continuamente, fueron los primeros en invertir en el cambio digital, con internet primero, con los dispositivos móviles después" y ha defendido que es necesario llegar a acuerdos con los gigantes tecnológicos como Google o Meta, que han cambiado el modelo de negocio periodístico "porque nos necesitamos mutuamente". Ha considerado "fantástica" la IA como "herramienta para resolver necesidades de documentación y contextos", tras añadir que "lo que la IA nunca podrá hacer es dar una noticia".

Tiempos difíciles para la monarquía

La que fuera responsable de Comunicación de la Casa del Rey con Juan Carlos I ha asegurado no haberse leído el libro de memorias del emérito, "pero estoy deseando hacerlo". Ha considerado "muy duro" que quien fue "el piloto de la democracia" esté pagando sus "culpas y errores" con el exilio en Abu Dabi para no perjudicar a su hijo, el rey Felipe VI, "habiendo servido cuatro décadas al Estado de forma impecable en la Transición. Es un drama shakesperiano".

No obstante, y preguntada sobre la supervivencia de las monarquías en la era de la IA, Valdés ha reconocido que "lo tienen difícil, pero también tienen capacidad de evolución, y hay que mirar todo con perspectiva. Si hay una institución que ha cambiado radicalmente en la historia es la monarquía, desde el origen divino o medieval al absolutismo, hasta llegar a la monarquía parlamentaria del siglo XX", tras advertir que en los países occidentales con monarquía "hay más justicia y menos diferencias sociales" y agregar: "Sobre todo, hay que respetar la Constitución. Cuando diga que es una república la respetaremos igualmente".