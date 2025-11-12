Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quieres cantar "El Mesías" en un coro participativo en Alicante y Elche? Te contamos cómo

El Conservatorio de Música José Tomás prepara la obra de Haendel con el Coro de la UMH para el próximo mes de diciembre y abre la puerta a cantantes de la provincia

Concierto del &quot;Miserere&quot; de Crevea realizado el pasado mes de abril en la Concatedral de San Nicolás de Alicante

Concierto del "Miserere" de Crevea realizado el pasado mes de abril en la Concatedral de San Nicolás de Alicante

"La interpretación de El Mesías participativo de Haendel constituye siempre un acontecimiento religioso, cultural y social de primer orden en cualquier ciudad donde se celebra. Pero si, además, el proyecto se impulsa desde dos ciudades hermanas como Alicante y Elche, sin duda estaremos ante un concierto que dejará una huella indeleble", apunta Miguel José García Sala, director del Conservatorio Profesional de Música de Alicante 'Guitarrista José Tomás', que prepara un coro participativo con esta obra para ser cantada en diciembre.

El proyecto cuenta con la colaboración de la orquesta y coro de dicho conservatorio, bajo la dirección de Iñaki Lecumberri y Patricia Peinado; el Aula de Canto del Conservatorio Superior de Música de Alicante 'Óscar Esplá', coordinada por Pilar Páez; el Coro de la Universidad Miguel Hernández de Elche, dirigido por Maricarmen Montesinos.

Entre músicos y voces alcanzan ya 150 intérpretes, pero aún hay posibilidad de que se sumen otros veinte o treinta cantantes de la provincia al coro participativo. "La idea es echar abajo la concatedral", bromea García Sala, que indica que los interesados deben dirigirse al correo del conservatorio (03014678@edu.gva.es) cuanto antes, puesto que acaban de comenzar los ensayos.

Concierto del coro y la orquesta del Conservatorio de Música José Tomás con el Coro Crevea en la Concatedral de San Nicolás de Alicante

Para colaborar en el coro participativo tan solo es necesario asistir a los ensayos planificados por el coro del Conservatorio o el de la Universidad, tener nociones musicales, haber cantado en coro y conocer los dos números que se van a interpretar de forma coral: And the Glory of de Lord y el Aleluya.

Dos conciertos: el 12 y el 19 de diciembre

Se celebrarán dos conciertos: el primero, en Elche, el viernes 12 de diciembre, a las 18 horas, en la Basílica de Santa María; y el segundo, en Alicante, el viernes 19 de diciembre, a las 20.15 horas, en la Concatedral de San Nicolás. Ambos son de entrada libre para el público, solo limitada al aforo.

Además de El Mesías de Haendel, que cuenta con numerosas arias de solistas del Aula de Canto del Conservatorio Óscar Esplá, el programa culminará con una selección de villancicos.

Esta es la tercera colaboración que el conservatorio José Tomás de Alicante realiza con otras formaciones corales, tras haber cantado el Gloria de Vivaldi con la Coral de la Universidad de Alicante y con el Coro Crevea para el Miserere, celebrado el pasado mes de abril.

¿Quieres cantar "El Mesías" en un coro participativo en Alicante y Elche? Te contamos cómo

