Un concierto diferente a ritmo de mambo en Alicante

Haciendo música contigo es un proyecto que fusiona la energía sinfónica de Javier Eguillor, timbal solista de la Orquesta de València, el jazz del trompetista valenciano David Pastor y la armonía de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante en un mismo escenario. Esta combinación tomará forma en un concierto en Alicante que propone un recorrido por la música americana este domingo, 16 de noviembre, a las 12 horas, en el ADDA.

En este proyecto, que arrancó el pasado año, el timbalero xixonec se pone al frente de la batería y junto con David Pastor "interactuamos con la banda con temas de mambo, de swing o de blues, algo nuevo en el repertorio de bandas de música, que son las protagonistas", señala Eguillor, que indica que la formación alicantina estará dirigida por Pedro Lara Navarrete.

"Es un concierto que tiene mucho éxito y a la gente le gusta muchísimo porque es diferente", explica el percusionista de Xixona, que añade que no es frecuente escuchar a una banda sinfónica tocar un programa con temas como Mambo caliente, de Arturo Sandoval (Los reyes del mambo); Los hijos de Sánchez, de Chuk Mangione; Sing, Sing, Sing, de Louis Prima; Overture to Candide, de Leonard Bernstein; o Paconchita, del noveldense Óscar Navarro, entre otras obras incluidas en el concierto.

Un proyecto que recorre la geografía española

El proyecto capitaneado por Eguillor y Pastor está dirigido a las bandas de música, tanto profesionales como amateurs, ya que hay un fin educativo también en Haciendo música contigo. Se estrenó en 2024 en la localidad valenciana de Picassent y ya ha sido compartido con bandas de Soria, Llíria, San Vicente del Raspeig, con intención de seguir girando por nuevas ciudades del territorio español.

El concierto celebrado con la Unió Musical de Llíria / INFORMACIÓN

Eguillor y Pastor se conocen desde hace años, después de un encuentro organizado por Josep Vicent, director de ADDA Simfònica, que unió a músicos clásicos con big bands en Altea, y en los últimos años han producido varios proyectos juntos, como Nino Bravo Sinfónico (y con big band), con la voz de Serafín Zubiri, o Camilo Sinfónico (y con big band), con la voz de Dani Diges, cuya banda lidera David Pastor. El más reciente es Aires de copla, que protagoniza Mara Barros, cuya voz ha acompañado siempre a Joaquín Sabina.

Próximo estreno en el Palau de la Música

Por otra parte, Javier Eguillor prepara un concierto con una obra del compositor también alicantino Óscar Navarro, un encargo de del Palau de la Música de Valencia, que tendrá su estreno mundial el 16 de enero con la Orquesta de València, dirigida por el titular Alexander Liebreich. Se trata del primer concierto para timbales y orquesta Storm of Strikes que crea Navarro, que plantea un viaje sonoro lleno de contrastes donde el timbal se transforma en el protagonista y narrador de la obra.