Ernest Urtasun: "Pido al Ayuntamiento de Alicante que nos deje trabajar para hacer la reforma de la Biblioteca Azorín"

La ansiada reforma -pendiente desde 2008- de la Biblioteca Pública Azorín de Alicante, de titularidad estatal y de gestión autonómica, ha sido este miércoles objeto de una interpelación al Ministerio de Cultura por parte del diputado por Alicante de Sumar Txema Guijarro, que ha preguntado por los planes del ministerio para resolver el bloqueo de las obras.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha agradecido en primer lugar el trabajo que en los últimos años desarrolla la Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín de Alicante -que recientemente envió una carta al responsable del ministerio- "en defensa de un equipamiento esencial para la cultura de Alicante y para todos los españoles".

En su respuesta, Urtasun ha reconocido "la necesidad de operar una reforma integral de la biblioteca pública en Alicante, lo sabemos desde hace muchos años, aunque la biblioteca funciona con normalidad", tras aclarar que si no se ha acometido dicha reforma es "porque falta una licencia municipal del ayuntamiento que el ministerio espera, no desde que estoy yo aquí, sino desde el año 2017".

"El proyecto está listo desde 2017. Hemos remitido la documentación muchas veces al Ayuntamiento de de Alicante. La última vez fue en septiembre de 2024 con todo el expediente", ha manifestado, tras aprovechar la ocasión para "pedir por favor al Ayuntamiento de Alicante que nos dé la licencia para que podamos acometer la obra de la reforma integral en Alicante"

Urtasun ha indicado no sorprenderse demasiado por "el desdén del PP por la cultura en Alicante, visto cómo han tratado al sector cultural con la dana", y ha asegurado que el Ministerio de Cultura "va a estar al lado de Alicante, Alicante va a ser una prioridad del ministerio, també para la cultura que es fa en valencià y lo único que puedo decirle es que el proyecto está listo y le pido al ayuntamiento que por favor nos deje trabajar".