El Iberia Festival vuelve a Benidorm en diciembre con nuevo cartel y promoción de entradas
Los 500 primeros tickets tendrán un precio especial y se podrán adquirir a partir de este miércoles
Vuelve el rock español a Benidorm. El Iberia Festival vuelve a la ciudad costera con una nueva edición y un cartel emblemático después de la cancelación del evento en el mes de octubre por una alerta roja meteorológica.
Esta 13ª edición se celebrará el sábado 6 de diciembre en el Auditorio Julio Iglesias de Benidorm.
“Sabíamos que el público merecía su cita anual con el rock nacional. No queríamos cerrar el año sin celebrar el festival, no queríamos que nadie se quedase sin Iberia. Así que hemos preparado una jornada muy especial, intensa y festiva para despedir 2025 por todo lo alto”, afirman desde la organización.
Cartel y entradas para el Iberia Festival 2025 en Benidorm
El cartel de esta decimotercera edición reúne a Mägo de Oz, Burning, Miguel Costas, Sínkope y Ñekü, cinco nombres que representan distintas generaciones y estilos del rock español, unidos por la autenticidad y la pasión por el directo.
Con respecto a las entradas, la organización sacará a la venta una primera tanda de 500 a un precio de 25 euros más gastos de gestión. Se podrán adquirir estos tickets a través de la web a las 18.00 horas de este miércoles, 12 de noviembre.
