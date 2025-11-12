La OJPA ofrece un concierto gratuito en Casa Mediterráneo

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) ofrecerá un concierto extraordinario el próximo viernes 14 de noviembre a las 19 horas en Casa Mediterráneo, como acto de clausura del Festival TAC! de Arquitectura. Bajo la batuta de su fundador y director artístico, Francisco Maestre, la formación interpretará un programa con obras de Johann Strauss II, Federico Chueca, Gerónimo Giménez y Ruperto Chapí.

La entrada será gratuita y el acceso, libre hasta completar aforo. El evento está coorganizado por Casa Mediterráneo y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante con el patrocinio de Arquima, en el marco de una programación que celebra la cultura, la creatividad y el compromiso urbano.

Una orquesta joven y premiada

Fundada en 2009, la OJPA está integrada por 80 músicos de entre 8 y 23 años, y es considerada una de las orquestas juveniles más premiadas de Europa, con actuaciones en escenarios como el Musikverein o el Mozarteum de Salzburgo. Su trayectoria ha sido reconocida con tres primeros premios con excelencia en el Festival Summa Cum Laude de Viena.

Francisco Maestre, al frente de la formación desde su creación, ha dirigido orquestas en Europa, Asia y América y es un defensor activo del talento joven y la proyección internacional de la música española. Su labor ha consolidado a la OJPA como referente educativo y cultural dentro y fuera del país.