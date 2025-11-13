Alicante elige a tres profesionales que competirán por ser el Cocinero del Año

El CdT de Alicante ha acogido este jueves la segunda semifinal de los concursos Cocinero y Camarero del Año 2025-26, en su décima y sexta edición, respectivamente. De la primera semifinal, celebrada el pasado mes de abril en A Coruña, salieron los primeros semifinalistas, a los que se suman ahora los seis nuevos seleccionados -tres en cada categoría- que competirán en la gran final que se llevará a cabo en marzo de 2026 en la feria Alimentaria + Hostelco de Barcelona.

Los tres semifinalistas clasificados en Alicante para el X Concurso Cocinero del Año son: Roger Julián (Simposio, San Antonio de Benagéber, Valencia), que ha resultado el primer clasificado; Paula Gutiérrez (Víctor Gutiérrez, Salamanca), en segundo lugar; y Juanma Salgado (Dromo, Badajoz), en tercer puesto.

Paula Gutiérrez, Roger Julián y Juanma Salgado, seleccionados para la final de Cocinero del Año / INFORMACIÓN

Para la final de Camarero del Año se han clasificado: Javier Gil (Gaytán, Madrid), en primera posición; Paloma Sánchez (Santa Ana, Murcia), segunda finalista; y Juan David Marco (Saddle Madrid, Madrid), en tercer lugar.

Paloma Sánchez, Javier Gil u Juan David Marco, clasificados para Camarero del Año / INFORMACIÓN

Más de 250 invitados -entre chefs, empresarios, periodistas y creadores de contenido- han asistido a una jornada que ha combinado presentaciones, gastronomía en vivo, mesas redondas y conexiones en directo con las zonas de prueba de cada categoría. Los concursos celebrados en Alicante han estado enmarcados en la Capitalidad Española de la Gastronomía 2025 de la ciudad coincidiendo con el Día Mundial de la Dieta Mediterránea y han contado con la presencia de la consellera de innovación, Marián Cano, y del alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Un trampolín para los escogidos

Durante todo el día los aspirantes han estado trabajando sus propuestas desde las 8 horas para convencer a un jurado selecto. Este es uno de los concursos más relevantes del panorama nacional y suele convertirse en un escaparate para que los inspectores de las prestigiosas guías culinarias pongan el foco en los ganadores.

Así lo recuerda el único chef alicantino ganador de este concurso, de carácter bienal, que fue elegido Cocinero del Año en 2017, Joaquín Baeza Rufete, a quien en 2020 le llegaría su primera estrella Michelin, que ha copresidido el jurado del concurso con Susi Díaz.

Jurados y ganadores en la segunda semifinal celebrada en el CdT / INFORMACIÓN

"Es un espaldarazo, sin duda. Te posiciona en el panorama nacional de la gastronomía y a partir de ahí empezamos a tener las inspecciones de la Michelin, las inspecciones de la Guía Repsol... y empiezas a cumplir un sueño", ha destacado Baeza, que recuerda su participación "con mucha energía, sin nervios porque lo preparé mucho y tenía mucha confianza en lo que hacía".

Susi Díaz, chef de La Finca de Elche con estrella Michelin, ha valorado la importancia para el sector de que la semifinal se haya celebrado en Alicante: "Es buenísimo. Esto, unido a la capitalidad gastronómica pone en valor tanto al profesional como a los productores, los productos y nuestra historia gastronómica. Al final esto suma porque es uno de los concursos más relevantes que hay en este país"

Cinco horas para preparar un menú completo

Los aspirantes a Cocinero del Año han tenido cinco horas para preparar un menú completo con siete raciones de cada plato. Antes de concluir el tiempo y de conocerse el fallo, una de las clasificadas para la final, se mostraba relajada pese a su juventud. Paula Gutiérrez, de 25 años, había preparado "un menú bastante equilibrado, basado un poco en mis raíces, en el mestizaje entre Perú y España, con pescado y utilizando bastantes ingredientes peruanos".

Ha sido su primera participación en este concurso: "Al final es como un servicio más en el restaurante, se trata de hacer las cosas bien, estar tranquila y lo que tenga que hacer será", ha apuntado la joven, que desde los 17 años trabaja en el restaurante de su padre, Víctor Gutiérrez, en Salamanca. Ha sido la única mujer entre las finalistas y ella cree que "se debería impulsar un poco más porque hay muy pocas, y al final no tenemos nada que envidiar a los hombres".

Para Pedro Montolio, del restaurante Dagma de Barcelona, este ha sido su sexto intento."Llevo ya seis y llegué una vez a la final. Me quieren echar de aquí y no saben cómo hacerlo", ha bromeado mientras se enfrascaba en un menú que incluía crema de almendras, un tartar de gamba de Palamós y de plato principal un cangrejo real con guisantes, crestas de gallo y una piel de pollo asado, junto a un postre de esencia tailandesa.

Prueba de mesa en la semifinal de Camarero del Año / Álex Domínguez

Los aspirantes a Camarero del Año, entre los que se encontraba Ángela Rodríguez, de la Bodega Airen & Restaurante de Alicante, han debido superar cuatro pruebas: montar una mesa desde cero para los cuatro miembros del jurado y presentar el menú, servir y explicar un cóctel y un café y realizar un servicio de barra