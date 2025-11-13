La artista alcoyana Mónica Jover gana el Premio de la IV Bienal Mª Isabel Comenge

La alcoyana Mónica Jover Calvose ha alzado con el primer premio de la IV Bienal Mª Isabel Comenge con su obra Campo Encriptado, elegida por unanimidad de los miembros del jurado, que le hacen valedora de un galardón de 15.000 euros. El fallo ha sido comunicado este jueves en el Centre del Carme de València, donde también se ha reconocido con el segundo premio, de 7.000 euros, la pieza Dentro de las Ondas, de Volkan Diyaroglu.

Este premio, organizado por la Fundación Juan José Castellano Comenge, con un total de 22.000 euros, es el más importante de la Comundad Valenciana y el segundo más importante de España. Por otra parte, Joël Mestre Fruisard, con la obra La Buena Estrella; y Ferrán Gisbert Carbonell, con Téxtil, han logrado el primer y segundo accésit, respectivamente.

Los miembros del jurado han elegido la obra de Jover -primera mujer en ganarlo- por unanimidad por "su originalidad, creatividad y fuertes contrastes" y han reconocido sentirse "enamorados por una pieza que demuestra cómo los artistas evolucionan con cada una de nuestras bienales. Mónica Jover ha hecho un cambio radical con un avance espectacular que había que premiar".

Los premios han sido entregados durante la inauguración de la exposición de las 26 obras seleccionadas que acoge el Centre del Carme hasta el 18 de enero de 2026, a la que han asistido el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda; el presidente Fundación Juan José Castellano Comenge (FJJCC), Enrique Vázquez; y Horacio Silva, presidente del jurado y comisario de esta exposición, quien ha nombrado a los ganadores.

Bugeda ha indicado que este premio "no es sólo una ayuda sino un reconocimiento a una trayectoria, la de Mónica Jover, con la que desde el Consorci de Museus, hemos tenido la satisfacción de colaborar en otros proyectos", tras apuntar que la artista alcoyana "se encuentra en un momento de su carrera muy importante, consolidando un lenguaje propio que aúna pintura y textil. Su obra, que se encuentra ya entre los fondos de grandes museos, entra ahora a formar parte también de la magnífica colección Castellano Comenge".

Desde la Fundación, su presidente ha manifestado la importancia de esa edición que pretende ser "un homenaje al anterior presidente y fundador de nuestra Fundación, Juan José Castellano Comenge, que nos dejó el año pasado. Su ausencia se siente hoy de manera especial, aunque también nos acompaña su legado, y su pasión por el arte".

Primera mujer ganadora de la Bienal

Mónica Jover se ha convertido a su vez en la primera mujer en obtener este premio, que en pasadas ediciones ha recaído en Nelo Vinuesa, Álex Marco y Oliver Johnson como primeros premios.

La Fundación Juan José Castellano Comenge adquiere las obras ganadoras para su colección, con el objetivo de promover y difundir el arte de la Comunidad Valenciana. A esta IV Bienal se presentaron más de un centenar de obras, de las que fueron seleccionadas las 26 que permanecerán expuestas hasta el próximo año.

En la exposición se puede ver obra de Adrián Joques, Agustín Esteso, Alejandra de la Torre, Araceli Pérez, Borja Docavo, Carla Fuentes, Daniel García, Ferran Gisbert, Helga Grollo, Joël Maestre, Jorge Llopis, José Luis Cremades, Josep Tornero, María Aranguren, María Salgado-Araujo, Mery Sales, Miquel Ponce, Mónica Jover, Nanda Botella, Nuria Rodríguez, Pablo Bellot, Rafael de Corral, Ramón Martínez, Sergio Rocafort, Silvia Lerín y Volkan Diyaroglu.

El jurado ha estado integrado por el ganador del primer premio de la pasada edición, Oliver Johnson; el comisario y crítico de arte, Salvador Torres; el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón; la técnica de Exposiciones del Consorci de Museus de la Comunidad Valenciana, Isabel Pérez y el pintor y catedrático Horacio Silva.

Otros premiados

Respecto al segundo premio, el jurado ha destacado también su creatividad y la evolución del artista, a lo que han añadido que Volkan Diyaroglu ha sabido plasmar lo que buscaba, como si fuera un collage, pero apareciendo la obra con un lenguaje sorprendente y una gran potencia visual”.

Para Horacio Silva, "la decisión fue bastante complicada, pues muchos de los participantes son artistas con una sólida preparación y con un nivel excepcionalmente alto".

Silva ha manifestado que "esta muestra es un claro ejemplo de cómo se está moviendo el arte de la Comunidad Valenciana en estos momentos, de las tendencias y los mejores ejemplos, así que es esencial visitarla para saber cuál es el panorama actual". Finalmente ha destacado de Joël Mestre que ha presentado una obra "de composición desafiante" y de Ferrán Gisbert, "una pintura de concepto, elegante y sutil".