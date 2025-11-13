Festival Máquina 2025 en Alicante: una programación con conciertos y talleres gratuitos

La apuesta por el talento joven y la creación local marca la prevalencia de un festival que se abre también a otros públicos. La concejalía de Cultura y el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha confirmado una nueva edición del festival Máquina, un evento cultural de arte y pensamiento que refuerza la diversidad de miradas en el Centro Cultural Las Cigarreras.

Se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas, viernes 14 y sábado 15 de noviembre, y acogerá conciertos, talleres, intervenciones artísticas y performance de más de veinte artistas. Este festival, que fue una propuesta de Leticia Cano y Movidas Ardilla, busca cuestionar, inspirar y conectar a las nuevas generaciones de creadores, a través de propuestas artísticas que rompen con los formatos tradicionales, promoviendo el arte como lugar de encuentro, diálogo y transformación.

El director-gerente del CMCV ha recordado el compromiso del Consorci de Museus con Alicante “renovando un año más nuestro apoyo a esta iniciativa con el objetivo de dar visibilidad a las propuestas más innovadoras de la escena contemporánea de creadores valencianos, consolidando Máquina como un espacio abierto al pensamiento, la experimentación y la creación colectiva”.

Por su parte, la concejala de Cultura ha resaltado que el festival Máquina “es el único festival en Alicante creado y destinado a un público joven en el que los propios participantes y organizadores se involucran en la programación del evento, en función de sus intereses y gustos” y ha añadido que “estamos seguros de la gran acogida que tendrá y desde el Ayuntamiento animamos a toda la gente joven con intereses artísticos a acercarse a Las Cigarreras".

¿Cuál es la programación de esta nueva edición del festival Máquina?

Con espíritu crítico y experimental, el festival presenta una programación para el público joven con actividades variadas, contando como plato fuerte la actuación musical de algunos de los creadores locales más innovadores del momento: Corte!, Gazella y Svsto.

El programa arranca el viernes a las 17 horas con los talleres Do It Yourself, Do It Together, Do It Now, de Mistela Punx, y con Escribir sobre tonterías, espacio dedicado a la escritura creativa de la mano de Juanpe Sánchez López, a las 18 horas. Les seguirá la sesión de Dj, a cargo de Mistela Punx a las 20 horas y el concierto de Corte! de 21 a 22 horas.

El sábado 15 empezará la jornada con el taller de escritura creativa de 12 a 14 horas. Por la tarde, será el turno de Héctor Fuertes con su performance Devotion. La sesión musical comenzará a las 20 horas en la Trasera con la actuación en vivo por primera vez en el festival de Las Precarias de Torrevieja. Paralelamente, en la Caja Negra tendrá lugar la performance Ultra Femme Frequencies, de Meritxell de Soto. Cerrarán el festival los conciertos de Gazella y Svsto, a las 21.30 horas y 22.30 horas, respectivamente.

Nueva convocatoria para una próxima edición en Alicante

Como novedad, el festival Máquina ha hecho público que lanzará una convocatoria abierta de programadores para su próxima edición, Máquina 2026, con el objetivo de seguir ampliando la diversidad de miradas y voces que dan forma a su propuesta artística. Todas las actividades del festival son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo. Los talleres requieren inscripción previa a través del formulario disponible en la cuenta de Instagram del festival o escribiendo a hola@todobien.org.