FMS España, una competición de batallas de gallos que aterriza en el "corral" de Alicante

Una industria marcada por el ingenio y la precariedad. El freestyle, también conocido popularmente como batallas de gallos, es una forma de improvisación sobre una pista musical que no requiere de grandes inversiones y que, por su accesibilidad, se convirtió en la expresión artística de las clases populares. Lo que empezó como un entretenimiento espontáneo pasó rápidamente a ser la forma de vida de muchos raperos.

Hay que dejar claro que esta disciplina es mucho más que un simple duelo verbal, competiciones como las batallas de gallos de RedBull demostraron que cada enfrentamiento entre competidores supone un desarrollo especial de ingenio, ritmo y agudeza mental, donde los participantes se enfrentan con frases improvisadas, juegos de palabras y referencias creativas. Una manera de hacer música improvisada donde figuras literarias como la hipérbole o el calambur abrazaban formas de improvisación como el doble tempo o el flow.

Zasko y Arkano, durante la entrevista previa a la jornada de FMS España, en San Blas / Rafa Arjones

Nacido en las calles y parques como una forma de expresión urbana y competitiva, el freestyle evolucionó hasta convertirse en un fenómeno sin límites con la creación de una liga nacional con clasificación y puntos, al estilo de cualquier competición deportiva. La conversión de un evento músico-competitivo en un formato de tipo deportivo añadió un nuevo componente de expectación: dejaba de ser un simple torneo de un día con eliminatorias para transformarse en una liga por jornadas, donde una derrota ya no suponía la eliminación inmediata.

El fenómeno creció sin freno. La empresa Urban Roosters, impulsora de este nuevo modelo, replicó la fórmula en distintos países de Latinoamérica, extendiendo el movimiento y consolidando una escena global. La popularidad llegó por fin a una disciplina que, hasta entonces, había habitado los márgenes sociales y que solo se conocía de manera superficial gracias a la película 8 Millas, protagonizada por Eminem.

Pero esto no eran guetos ni corros de parque con personas que se podían contar con los dedos de una mano: eran salas de conciertos repletas, con miles de personas jaleando las rimas afiladas de dos competidores que se enfrentaban con la palabra como única arma. Los jóvenes comenzaron a entrenar fijándose en sus ídolos, y esto generó todavía más competencia. Ya no era cuestión de actualidad, sino que se creaba una cantera que superaba en ingenio a los ya consagrados.

Y Alicante fue cuna y vanguardia de esta escena. Arkano se convirtió en su máximo exponente y en el reflejo de una generación de raperos que marcaron tendencia a nivel nacional: Compare Flow, Zasko, Navalha, Tase, Bha, Luisaker, entre otros. La ciudad ha nutrido a la industria durante varias generaciones y, aún hoy, cuando la popularidad de las batallas ha disminuido y las normas se han adaptado para priorizar el espectáculo, Alicante sigue presente en la élite con dos freestylers de primera división: Arkano y Zasko.

Los alicantinos posan entre risas para INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Por ello, la tercera jornada de esta octava edición se llevará a cabo en la Sala VB Spaces de Alicante el próximo viernes 14 de noviembre a partir de las 20 horas, donde los mejores freestylers del país pondrán a prueba todo su ingenio. Nombres como Arkano, Chuty, Zasko, Dani VK, Sweet Pain, Nitro, Nez, Fabiuki, Alek y Barón buscarán mostrar todo su potencial a un jurado compuesto por Mister Ego, Estrimo, Soen, Sawi Elekipo y el campeón nacional de RedBull Blon. Las entradas esán disponibles en fms.tv.

Arkano, líder de la competición tras tocar fondo

Tras un tiempo de dudas, tanto a nivel personal como profesional, Arkano vivió un momento difícil, pero logró remontar el vuelo y sobreponerse a todo. "Te diría que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida", admite el rapero alicantino a INFORMACIÓN. A través de sus redes sociales, ha hecho público que ha dicho adiós al alcohol y se ha centrado en recuperar las riendas de su vida, un cambio que también se refleja en su faceta de freestyler.

"Lo primero que se empezó a dar fue la reconstrucción personal, eso me ha permitido volver a recuperar la parte competitiva que había abandonado por miedo. Por miedo a no volver a ser quien era, y por miedo a haber perdido mi esencia dentro de las competiciones", se sincera. Arkano lo había conseguido todo: se convirtió en líder de una generación de competidores y llevó la disciplina a nuevos niveles. Sin embargo, la vida, con sus vueltas inesperadas, le hizo dejar atrás parte de lo que había logrado.

Ahora, la liga nacional llega a Alicante con él al frente: "Para mí es un sueño poder estar viviendo esto, no puedo estar más feliz", apunta. "He conseguido remontar mi vida y las cosas están saliendo a pedir de boca. El año pasado, ni siquiera sabía si estaría en FMS España. Y ahora, vengo a Alicante siendo líder... algo que nadie esperaba, pero por lo que he trabajado para que sucediera".

Zasko, uno de los fundadores de la liga que nunca ha descendido

Una temporada da para mucho, pero si algo caracteriza a Zasko es que nunca se ha dado por vencido. Es uno de los pocos freestylers que sigue compitiendo al máximo nivel y que, en las ocho temporadas que lleva en activo, nunca ha descendido. Ha desarrollado un estilo propio, "made in la terreta", manteniendo siempre la mente en blanco durante la improvisación. “Creo que cuando me ciño completamente a la improvisación pura, la gente también lo percibe, y eso genera un buen clima con el público, que sabe valorarlo”, asegura.

Aunque siempre es un nombre que destaca, nunca suele aparecer entre los favoritos en los rankings de posibles ganadores. Sin embargo, como afirma, "yo me siento capaz de estar a la altura de todos los grandes y ya lo he demostrado en muchas ocasiones. La clave está en pulir mi estilo y encontrar una regularidad máxima". Es el matagigantes, el que consigue derrocar a los raperos que nadie puede derrocar. Y es por eso, que es una de las figuras más representativas de la escena nacional.

Y el estilo propio, la métrica alicantina, nació en el skatepark del Tossal con otros competidores como Compare Flow o Tase. Ahí se gestó el germen que ha decidido transportar a nivel nacional. "Para que lo puedan entender, consiste en un enlace mucho más complejo de palabras para llegar al resultado final. Es como si estuvieras corriendo una carrera de fondo, pero a la vez hubiera alguien que, además de correr, incorpora trucos y acrobacias que hacen que la carrera sea mucho más visual. Es como ser el Ronaldinho de las batallas, aportas ese toque mágico y malabarista", finaliza.

Otros alicantinos que rapean en el corral del viernes

Además de Zasko y Arkano, los competidores alicantinos presentes en la liga, la competición ha invitado a otros conocidos freestylers de la ciudad para batallas de exhibición. Es el caso de Luisaker, Navas y Dr. Filtros, mientras que Bélico participará como “extra player”, una figura que no está adscrita directamente a la competición, pero que buscará quitar puntos a los contrincantes a quienes se enfrente. "Yo me veo con muchas ganas, tengo mucha hambre y voy a ir a ganar a Navas", admite Luisaker, que consuma su regreso a las batallas con su participación.