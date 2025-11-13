Jesús Carmona, el bailaor con mensaje, reivindica la unidad en la diversidad en Alicante

Dominio escénico y energía, dos mantras que debe seguir cualquier bailaor para hacerse hueco en una disciplina más que complicada. El IX Festival Flamenco Mediterráneo, organizado por la Fundación Mediterráneo, continúa su recorrido por las grandes figuras del flamenco contemporáneo con Unidos, el nuevo espectáculo del bailaor y coreógrafo Jesús Carmona, que se presentará el viernes 14 de noviembre a las 20 horas en el Aula de Cultura de Alicante (Av. Doctor Gadea, 1).

Galardonado con el Premio Nacional de Danza 2020 y el Premio Benois de la Danse 2021 como Mejor Bailarín, Carmona es una de las figuras más aclamadas del panorama internacional, reconocido por su virtuosismo técnico, su sensibilidad interpretativa y su capacidad para transformar el lenguaje del flamenco desde una mirada contemporánea. Porque si su nombre se ha hecho un hueco en este ámbito, es precisamente por su capacidad para fusionar tradición y vanguardia sin perder la raíz flamenca.

Jesús Carmona, en una foto cedida / Julio Ruíz

Unidos es una propuesta escénica que celebra el poder de la danza como lenguaje universal. En ella, Jesús Carmona combina su sólida formación clásica con la intensidad más visceral del flamenco, creando un diálogo entre estilos, culturas y generaciones. Acompañado por un elenco de músicos excepcionales, el bailaor reivindica la unidad en la diversidad como principio artístico y vital: un encuentro entre tradición y vanguardia, entre la fuerza física del movimiento y la emoción del cante y la guitarra.

Arcángel será el encargado de clausurar el festival

El viernes 28 de noviembre a las 20 horas, el cantaor Arcángel pondrá el broche de oro al IX Festival Flamenco Mediterráneo con su espectáculo Abecedario flamenco, una propuesta que recorre los grandes estilos y voces del flamenco desde los años setenta hasta la actualidad, con una particularidad: será el público quien elija los temas que el artista interpretará sobre el escenario.

Acompañado por una formación de primer nivel, Arcángel rendirá homenaje a la memoria colectiva del cante jondo y a su capacidad para evolucionar y dialogar con otros lenguajes sin perder su esencia. Considerado uno de los intérpretes más elegantes y renovadores del flamenco actual, el cantaor onubense combina profundidad y sutileza en una voz que une lo clásico y lo contemporáneo con una naturalidad deslumbrante.