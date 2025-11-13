María Chana expone su pintura más reciente en Alicante

"Lo que queda en el aire son aquellos significantes que hay en cada cuadro, esos elementos que a lo largo de los años de alguna manera se repiten, referencias a la naturaleza de lo que queda, lo etéreo", expone la artista María Chana, que este viernes, a las 19 horas, inaugura exposición con su obra más reciente en las paredes del estudio de arquitectura Volta_ en Alicante (avda. Constitución, 3).

La cita es una buena oportunidad para volver a disfrutar de la pintura de Chana, que vive a caballo entre Alicante y Francia, país en el que expone su obra con mayor frecuencia que en esta tierra, donde hace "muchísimo tiempo" que no la muestra; la última vez fue, de forma testimonial, en el ciclo La ventana del arte del Mubag, en el año 2021.

A través de una selección de siete obras de gran formato y otras catorce más pequeñas en papel, la artista exhibe parte del trabajo desarrollado en los últimos años, salvo un par de obras de 2012, "suficiente para saber por dónde van los tiros, que no es un salto al vacío", apunta la artista sobre la exposición, que ha contado con el respaldo de Agustín Forner, de Volta_, "que ha entendido mi obra con tanta perfección que es como si la hubiera comisariado. Le ha dado un sentido a todo lo que se expone".

Una de las obras de Chana en "Lo que queda en el aire" / INFORMACIÓN

Él destaca que en la obra de María Chana, "cada trazo, cada color y el propio espacio revelan lo que permanece después de que todo ha pasado: la esencia intangible de lo que habitamos, sentimos y recordamos, es el íntimo paisaje interior" y añade que Lo que queda en el aire "no es vacío; es luz suspendida, materia que respira, memoria de un gesto, recuerdo de un instante. Es como retener el aliento ante algo que emociona y acompasar los latidos con tu música interior".

La exposición no propone mirar, indica, sino "respirar, detenerse un segundo y percibir lo que escapa a la forma, lo que no se ve pero nos toca" y Lo que queda en el aire es "un encuentro con lo efímero hecho eterno, con lo mínimo que basta para sentir y recordar".

Chana concluye que "en ello se condensa con sutileza y sugiere lo que me interesa, lo que pinto, mi actitud y motivación ante la superficie virgen de la tela".

Inauguración con vinos ecológicos

La inauguración contará con un brindis de honor ofrecido por la bodega SK&V (Shukhrat Khakimov & Viticultores), productores de vinos biodinámicos y ecológicos elaborados en distintas regiones de España, cuyo enfoque lento, cuidadoso y profundamente conectado con la tierra, dialoga con el espíritu de la exposición.

Imagen de la entrada al espacio Volta_ / INFORMACIÓN

Volta_ es un estudio de arquitectura e interiorismo, un espacio de pensamiento, creación y diseño de viviendas. Desde su apertura, organiza entre tres y cuatro exposiciones anuales, ofreciendo una mirada cercana y respetuosa al arte y artistas —principalmente alicantinos— que trabajan desde la emoción, la materia y la búsqueda de lo esencial.