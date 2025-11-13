Del monocromo al colorismo: la acuarela protagoniza la nueva exposición del Club INFORMACIÓN

Un conjunto de 32 artistas de Alicante se unen para dar vida a la exposición 32 formas de agua, una muestra que propone explorar las múltiples maneras de entender la acuarela. Los cuadros reflejan la esencia de sus autores, desde los enfoques más tradicionales hasta los más experimentales, en un juego de contrastes que reivindica la versatilidad de esta técnica. Por ello, no hay una perspectiva creativa igual en todos los acuarelistas que forman este proyecto.

La variedad de efectos visuales promete atraer a los visitantes interesados en descubrir una disciplina que cada vez gana más notoriedad a nivel nacional. El grupo de amigos de la acuarela Akra Aacual ha logrado aumentar el número de participantes respecto al año pasado, incorporando seis nuevos artistas a su plantel, lo que refleja la buena salud del arte en la provincia. Y además, algunos de ellos harán demostraciones de acuarelas en vivo durante la duración de la muestra.

"Esta muestra sorprenderá a quienes se acerquen a ella", explica el coordinador de la exposición, Ángel Sánchez Gerada. "Cada artista tiene una forma única de tratar la acuarela. Enfrentamos el monocromo con el colorismo, la abstracción con la concreción, y exploramos diversas técnicas y formatos dentro de un mismo estilo". Es esta característica la que hace especial un proyecto diseñado para sorprender.

Inmaculada Company coloca uno de sus cuadros en los preparativos previos a la inauguración / Pilar Cortés

Se trata de la cuarta exposición de este grupo de acuarelistas, que no forman una asociación formal, sino un grupo de amigos unidos por la pasión por el arte. Su curiosidad se refleja en la obra y se transmite al espectador, que puede contemplar de primera mano las múltiples maneras de abordar una misma técnica. La inauguración será el viernes 14 de noviembre a las 19.30 horas en la sala de exposiciones del Club INFORMACIÓN (Avenida Doctor Rico, 17) y podrá visitarse hasta el 12 de diciembre, de lunes a viernes, de 17.30 a 21.30 horas. La entrada es gratuita dentro del horario previsto.

Exhibiciones para adentrarse en el mundo de la acuarela

Si hay una técnica que impone por su anarquía, esa es la acuarela. La libertad con la que el color se desplaza sobre el papel es la responsable del miedo inherente que muchos sienten al aproximarse a ella. Consciente de esta fascinación, el grupo de artistas alicantinos ha organizado un ciclo de ocho demostraciones de acuarela en vivo, en las que los asistentes podrán descubrir, de primera mano, distintas maneras de abordar la técnica.

La exposición "32 formas de agua" toma forma / Pilar Cortés

El ciclo lo inaugura Ángel Sánchez Gerada el jueves 20 de noviembre, y le seguirán Leonor Jiménez el martes 25, Quico Vidal el viernes 28, Luis Saala el martes 2 de diciembre, Irene Sayas el jueves 4, Juan R. Estévez el viernes 5, Jesús Vicedo el martes 9 y Eduardo Berenguer el jueves 11. Ocho artistas, ocho miradas y ocho maneras de entender el arte y de acercarse a él desde cero. Todas las demostraciones arrancarán a las 18 horas.

¿Quiénes son los 32 artistas que exponen?

Los pintores alicantinos que participan en este proyecto, que se podrá ver a partir del viernes 14 de noviembre en el Club INFORMACIÓN, son: Rosa Andrés, Arancha Aran, Jana Arcas, Carlsos Belmar, Cristina Beltrán, Eduardo Berenguer, Cristina Camuñas, Antonio Candela, Ángel Casado, Inmaculada Company, Juan Ramón Estévez, Eva Fajardo, Esther García, Carmina García, Juan Germán Coves, Jeonor Jiménez, Claudia Lucente, Chely Martínez, Manuel Mas Calabuig, Ana Mas, Ángeles Morales, Belén Morales, Pedro Ortiz, Isabel Pastor, Luisa Pastor, Luis Sala, Ángel Sánchez Gerada, Irene Sayas, Janie Sumner, Ángeles Vaquero, Jesús Vicedo y Quico Vidal.