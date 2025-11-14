La biblioteca Azorín de Alicante avanza con paso firme hacia su esperada rehabilitación

El culebrón de la biblioteca Azorín parece tener los días contados. El Ayuntamiento de Alicante, la conselleria de Cultura y el ministerio de Cultura han concretado este viernes los últimos trámites necesarios para impulsar la reforma del edificio cultural ubicado en el Paseíto Ramiro. En la reunión telemática convocada por la concejalía de Urbanismo, y en la que han participado técnicos de las tres administraciones, se ha repasado de manera conjunta la documentación necesaria en esta recta final del procedimiento administrativo.

Entre los flecos que quedaban pendientes para esta esperada reforma integral, prometida desde 2008 por sucesivos gobiernos, se ha especificado la tramitación pendiente para poder llevar a cabo la concesión de la licencia de obra mayor y ambiental solicitada, con el objetivo de que puedan comenzar las obras "en pocas semanas". Así lo apunta la portavoz del equipo del Gobierno municipal. Cristina Cutanda, que admite que "esta reunión técnica ha resultado sumamente productiva y permitirá agilizar la concesión de la licencia y el inicio de la reforma".

Fachada de la biblioteca Azorín, en el Paseíto Ramiro / ALEX DOMÍNGUEZ

En concreto, se ha avanzado en solventar el trámite de autorización de las actuaciones arqueológicas necesarias, atendiendo a la protección del ámbito de actuación de las obras, que se realizarán tanto en el casco antiguo como en las inmediaciones de la muralla del siglo XVI existente en el Paseíto Ramiro. No obstante, como no se contempla una ampliación del edificio ni una gran afección al subsuelo, limitada a la reposición de las infraestructuras existentes y al refuerzo de la cimentación, se ha planteado simplificar y agilizar la tramitación.

Falta de entendimiento entre el Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio de Cultura

No obstante, pese a la reunión productiva de las tres administraciones, sigue patente una fricción entre el Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio de Cultura. Según los estatutos, la biblioteca Azorín es de titularidad estatal, pero la gestión depende de la Generalitat Valenciana. Por su parte, el suelo es propiedad del Ayuntamiento de Alicante, por lo que cualquier tipo de reforma necesita de la autorización del Gobierno municipal.

Urtasun pide al Ayuntamiento de Alicante la licencia para reformar la Biblioteca Azorín / Europa Press

El desentendimiento entre ambas instituciones llegó a su máximo tras la interpelación al Ministerio de Cultura por parte del diputado por Alicante de Sumar Txema Guijarro, este miércoles en el Congreso de los Diputados. La respuesta del ministro, Ernest Urtasun, apeló de manera directa al consistorio alicantino: "El proyecto está listo desde 2017. Hemos remitido la documentación muchas veces al Ayuntamiento de Alicante y pedimos por favor al Ayuntamiento de Alicante que nos dé la licencia para que podamos acometer la obra de la reforma integral".

Cutanda, pese a que subraya "el talante propositivo y resolutivo que han mantenido los técnicos de las tres administraciones para conseguir este objetivo común lo antes posible", admite que dicho talante "contrasta y deja en muy mal lugar al que mostró el pasado miércoles el ministro de Cultura en su comparecencia ante el Congreso, preparada por su propio partido con mala fe y claro interés político, al verter acusaciones que se han demostrado infundadas contra el Ayuntamiento de Alicante, cuando sabía que esta reunión estaba previamente convocada".