Fernando Parra, escritor afincado en Alicante, sobre la depresión: "Nunca se deja completamente atrás"

Un libro que es literatura y es verdad. Fernando Parra Nogueras (Tarragona, 1978) se arma de valor para enfrentarse a sus propios fantasmas a través del proceso de la escritura. Su novela Herida y ventana (Editorial Funambulista) ejemplifica cómo abordar la autoficción sin perder la esencia de quien escribe. Una historia narrada con una prosa poética cuidada al milímetro, donde la metáfora abre espacios para la exhibición literaria.

El crítico literario de INFORMACIÓN y profesor de Literatura en Alicante presentará su cuarto libro el martes 18 de noviembre, a las 19 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante, acompañado por Ana Robles y Josune Intxauspe. Durante esa jornada, dará un paso más y mirará a los ojos a ese público que ha sabido perderse entre las líneas de su novela sin emitir juicio alguno. Porque este libro habla de la depresión, sí, pero es, sobre todo, un homenaje al amor.

La soledad genera muchos comienzos, pero pocos finales. La literatura se acaba perdiendo por el camino y al final solo queda la verdad. Herida y ventana, sin embargo, es todo verdad y, a su vez, todo literatura.

El gran problema que tenía con este libro era precisamente ese, quería hacer literatura de una depresión. Buscaba ser auténtico, desnudarme, y al mismo tiempo crear literatura. No quería que se quedara en una mera crónica personal de mi enfermedad, porque eso a nadie le importa: todos hemos pasado por momentos de tristeza o hemos perdido a alguien. Lo que quería era dignificar mi dolor a través del arte. Usar metáforas o lirismo para hablar de algo tan crudo como la depresión es complicado. Buscaba que la úlcera de la metáfora sangrara al servicio de lo que se cuenta y de cómo se cuenta.

En la novela expone que “la gente huye de los tristes como se evita a un leproso”. ¿Cómo se articula esa doble marginación, la social y la autoimpuesta?

Los amigos te marginan, pero tú también entras inconscientemente en esa marginación. Cuando alguien está deprimido, necesita apoyo, aunque se aleje de los demás. Lo que más me sorprendió fue que, a pesar de tratarse de amistades de toda la vida, no comprendieron que quien tenían delante no era realmente yo, sino un extraño marcado por la depresión. Sigue siendo difícil lidiar con alguien que sufre esta enfermedad. Se requiere coraje y amor para tolerar esos desaires y estar al pie del cañón cada día. La depresión transforma a la persona, hace que convivas con un desconocido, y eso exige paciencia y empatía.

La obra explora la depresión desde una mirada poco manida y demuestra lo mal equilibrado que está el mundo. El escritor puede sudar mares por escribir un capítulo, pero el lector lo deborará en pocos minutos desde una posición de juicio.

Es cierto que no soy muy partidario de la autoficción, así que para mí era un problema escribir un libro de estas características. Quise dignificar un poco el género, huir de los clichés y del patetismo, que a veces es el peor remedio para contar una lucha interior. Cada capítulo fue casi un poema en sí mismo, alejándose de la mera anécdota personal o del dietario, para interpelar a la gente a través de la estética y el arte. Sí, hay mucho esfuerzo y un desequilibrio entre lo que hace el escritor y lo que hace el lector, pero eso es normal. El que tiene que hacer el trabajo es el escritor, y el lector debe disfrutar o sentirse interpelado.

Se atreve a "escribir bonito" sobre el suicidio.

Sí, intenté hacerlo evitando caer en lo sensacionalista. El suicidio, tratado sin literatura, puede volverse dramático o violento. Intenté dignificar el dolor a través de la belleza: el dolor sigue siendo real, pero se puede hablar de él sin que resulte patético.

Hablamos mucho de la depresión, pero hay un componente superior: el amor. ¿Qué papel ocupa en esta gincana que es la vida?

El amor lo ocupa prácticamente todo. En el caso de la depresión, solemos poner el foco únicamente en quien la padece, alguien que a menudo lo fagocita todo y requiere toneladas de atención. Pero muy pocas veces se mira hacia el cuidador. Este libro es, precisamente, un tributo a quienes acompañan a personas enfermas, no solo de depresión, sino también de otras dolencias igual de exigentes. Porque, además del propio enfermo, hay daños colaterales: la familia, la pareja, quienes sostienen el día a día y permanecen siempre ahí. Sin ese amor, yo probablemente no habría podido seguir adelante.

Y ese amor tiene un nombre propio: Bea

Totalmente. Piensa que ella es la conviviente. Otras personas pueden verte mal, pero no conviven contigo. Bea ha estado viviendo con un desconocido, una especie de Mr. Hyde, en un momento donde ella también necesitaba atención. Porque el enfermo de depresión no ve nada más allá de sus propias narices, no se da cuenta de que hay otras personas que lo sufren.

Usted, que es profesor, se ha visto en la necesidad de contar su enfermedad a sus alumnos. Es la autoridad mostrándose vulnerable. ¿Cómo lo ha vivido?

Tenía miedo de la exposición pública, pero cuando les confesé que tenía depresión, aquellos alumnos, que iban con la cabeza gacha, la levantaron y establecí contacto visual con ellos. Siento que ayudé a algunos a salir de su depresión silenciosa, porque vieron que un profesor con cierta autoridad podía mostrarse frágil y vulnerable. La literatura se volvió real para ellos, y recibí muchísima empatía. Además, noté un ambiente especial de cuidado mutuo en las clases: ellos también me cuidaron durante ese año.

Y si algo consta en Herida y ventana es que el arte llama al arte. Se sumerge en el infierno de Dante y revive en la Castilla de Don Quijote.

El libro está trufado de elementos literarios, algunos explícitos y otros más escondidos. También les debo a mis escritores el haberme acompañado durante todo este tiempo. Durante el proceso de convalecencia leí muchísimo y esa lectura me ayudó a sentirme menos solo. Es, en cierto modo, un agradecimiento a todas las personas y autores vivos que me han sostenido con sus palabras, y también a aquellos ya desaparecidos que han sido mis maestros. El propio título es un guiño a La Divina Comedia, al círculo de los suicidas y al concepto de “herida” y “ventana”. Todo está pensado para dignificar el dolor y para conectar la literatura con la vida real.

En su novela, empieza la historia por el final, así que yo me tomo la licencia de finalizar esta entrevista con la pregunta que siempre se tiene que hacer para comenzar. ¿Cómo está actualmente?

Muchas gracias por preguntar, de verdad. En el libro también lo digo: preguntar esto solo cuesta dos segundos y es algo muy importante. Estoy mejor, en un proceso continuo. No sé si este libro es la culminación de ese proceso o un punto y seguido. Todavía intento entender lo que ocurrió y sigo lidiando con la depresión, que nunca termina de irse del todo. Hace unos días, por ejemplo, me llegó la factura de la ambulancia que me trasladó a un hospital psiquiátrico hace dos años. Eso me recordó que la depresión sigue ahí, que continúa formando parte de mi vida. Incluso pequeños detalles cotidianos, como tomar la “pastilla de la felicidad”, me indican que todavía hay una anomalía que gestionar. La depresión es una enfermedad dura, y nunca se deja completamente atrás.