Fin de semana | Artes escénicas
Varias propuestas de artes escénicas para disfrutar en la provincia este fin de semana
Las obras Ubasute, El día del Watusi, Break Time, Canviarem bolquers segons el BOE y Aquiles en Alicante o la adaptación de la película de León de Aranoa Los lunes al sol en Elche, entre la oferta
La Muestra de Autores se despide de Alicante
La Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos afronta su último fin de semana con cuatro propuestas en Alicante. El viernes (21.30h) en el Teatre Arniches, Ubasute, un texto de Paula Carballeira (Premio Nacional de Literatura Dramática) que reflexiona sobre el abandono, con Berrobambán Teatro.
El Teatro Principal recibe el sábado (19h) la obra multipremiada El día del Watusi, un viaje por Barcelona desde el tardofranquismo hasta el sueño olímpico del 92.
El domingo hay doble sesión: el espectáculo de calle Break Time, de la creadora Estela Santos, que propone un paseo guiado ubano que arranca desde el MACA a las 11 y a las 13 horas. Por la noche, a las 21.30h, el Arniches clausura la Muestra con la última obra, Canviarem bolquers segons el BOE, de Patricia Pardo para Contrahecho, una comedia tierna y absurda sobre los cuidados.
Veinte años de «Los lunes al sol»
Los lunes al sol
Lugar: Gran Teatro Elche
Fecha: Domingo, 19 horas
Entradas: 20, 22 y 24 euros
Recientemente galardonada en los Premios José Estruch 2025 con el reconocimiento a todo su elenco y la adaptación llevada al teatro, Los lunes al sol, sigue con su gira y llega al Gran Teatro de Elche.
Coescrita por Ignacio del Moral y Fernando León de Aranoa hace veinte años como película, la obra sigue vigente y refleja los problemas de nuestro tiempo mostrando de manera realista y conmovedora las luchas diarias, la frustración y la desesperanza que se encuentra al intentar encontrar trabajo en un mercado laboral competitivo y en constante cambio.
Los lunes al sol plantea preguntas sobre la justicia social, las desigualdades y el sistema laboral contemporáneo, pero también ofrece una esperanza, una línea en el horizonte para ayudar a seguir caminando.
«Aquiles» inaugura Festitíteres
Aquiles
Lugar: Explanada de Alicante
Fechas: Domingo, 17.30 y 19.30 horas
Entrada: Libre
Aquiles es un espectáculo de teatro de calle itinerante de La Fam Teatre, en el que un gigante articulado de 5,5 metros de altura, irrumpe en la ciudad. Con esta presencia poderosa arranca Festitíteres en Alicante su 38 edición.
El festival de marionetas continúa con un total de 16 funciones del 28 de noviembre al 8 de diciembre para un público familiar, en las que participan trece compañías tanto nacionales como internacionales venidas de Portugal y Brasil. Ocho funciones serán gratuitas y las otras ocho a precio popular de 5 euros.
