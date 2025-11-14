La provincia de Alicante se llena de conciertos este fin de semana

El rock clásico tendrá su espacio gracias a los ilicitanos Les Pick-Ups y Los Giros en La Llotja, que coinciden en fecha con los legendarios The Meteors en Cox. A su lado, el pop punk de Da Igual y el folk de Carlos Vudú completan una programación que contará también con un recital de rap poético a cargo de Nach en Alicante

Elche suena a rock and roll con dos bandas locales

La Sala La Llotja de Elche se prepara para vibrar mañana, a las 20 horas, con una velada que celebra la vitalidad de la escena musical ilicitana. Sobre el escenario estarán Los Giros y Les Pick-Ups, dos formaciones locales que representan, cada una a su manera, la diversidad y el empuje creativo de la ciudad. Los Giros, ajenos a las prisas del éxito comercial, ultiman el lanzamiento de su nuevo álbum, producido por el reconocido Jorge, líder de Doctor Explosión, en el que demuestran una visión clara de lo que significa el trabajo en equipo y la autenticidad artística. Por su parte, Les Pick-Ups, banda con voz femenina y una sólida trayectoria, presentarán su reciente disco Bossy Love, una colección de temas cargados de ritmo, energía y personalidad. Una cita ineludible para comprobar que la música hecha en Elche suena más fuerte que nunca. Sala La Llotja, Elche.

El psychobilly de los ingleses The Meteors aterriza en Cox. / INFORMACIÓN

La veteranía de The Meteors trasciende fronteras en Cox

Mañana a las 21 horas, la sala TNT Blues de Cox acogerá a los veteranos ingleses The Meteors, una banda con décadas de trayectoria que suma más de 3.500 conciertos y más de 60 discos, muchos de ellos grabados en directo. Su líder, P. Paul Fenech, describe su sonido como un impacto inmediato: «engancha a la primera nota, como el polvo del desierto y la furia del garaje», una promesa de energía y psychobilly que hará vibrar al público de principio a fin. Sala TNT Blues, Cox.

El directo enérgico y divertido de Colectivo Da Silva

El grupo Colectivo Da Silva llega esta noche, a las 21 horas, a la Sala Stereo en uno de los momentos más brillantes de su trayectoria. Después de convertirse en un fenómeno en Spotify, la banda recorre el país con su nuevo trabajo, El Sol, un disco que fusiona pop, rock y sonidos disco con una frescura y autenticidad que lo convierten en su proyecto más personal. Junto a ellos estarán Anouck The Band. Sala Stereo, Alicante.

El rapero Nach se acerca a sus seguidores en el Gil-Albert

El rapero alicantino Nach será hoy el protagonista del ciclo Contar y cantar en el Instituto Gil-Albert, donde presentará su nuevo álbum Destino, un trabajo nacido tras un profundo periodo de introspección que muchos consideran uno de los más logrados de su extensa trayectoria. Con tres décadas en la élite del rap español, Nach ha firmado nueve discos, publicado dos libros de poesía y conquistado tanto al público español como al latinoamericano, hasta ser reconocido entre los tres mejores raperos de la historia del género en nuestro país. Casa Bardin, Alicante.

El futuro de la música urbana española recala en The One

Mañana a las 21 horas, la sala The One recibirá a uno de los talentos más prometedores de la escena urbana española. Con un estilo fresco que fusiona trap, reggaetón y melodías pop, Mvrk ha logrado conectar con todo tipo de públicos. En el marco de su gira nacional, presentará su segundo disco, Pórtate bien, un trabajo que confirma su consolidación como uno de los futuros referentes del género y lo coloca entre los nombres a seguir de cerca en la música urbana española. Y lo ha agotado todo. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Un talento de la Vega Baja que se reivindica en su tierra

El dúo de la Vega Baja Duna Viva llega mañana a las 20 horas a la Sala La Gramola de Orihuela, mostrando un estilo propio que mezcla guitarras afiladas y baterías contundentes para crear un torrente sonoro que navega entre punk, post y garaje noise. Sus canciones, cargadas de letras tan interesantes como emotivas, forman parte de su disco Thalasa Therapeia, un trabajo que confirma su capacidad para sorprender y consolidarse como una de las propuestas más originales de la escena contemporánea. Sala La Gramola, Orihuela.

Carlos Vudú y El Clan Jukebox regresan a Euterpe con nuevo disco bajo el brazo. / INFORMACIÓN

El esperado regreso musical del murciano Carlos Vudú

Tras una larga espera, Carlos Vudú y El Clan Jukebox regresan con un nuevo y brillante trabajo titulado III, que presentarán mañana a partir de las 22 horas en la sala Euterpe. El álbum consolida la impecable trayectoria de los murcianos, manteniendo la calidad sonora de sus dos anteriores discos y elevando aún más la fuerza interpretativa, la precisión del sonido y ese delicado equilibrio entre rock, pop y folk que caracteriza su estilo. Parte del mérito recae en la cuidada producción de Raúl de Lara, que junto a la madurez artística de Carlos y su banda, da forma a un trabajo que roza la categoría de obra maestra. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Da igual, la banda que coge el testigo de Pignoise, en Marearock. / INFORMACIÓN

La ilusión de dos grupos en ascenso en el mismo escenario

La Sala Marearock se prepara mañana a las 22 horas para una noche de sorpresas con dos bandas de lujo. Por un lado, Da Igual, que entrega un pop punk de directo impactante, reforzado por su reciente trabajo Tatuado a fuego y la impresionante cifra de más de un millón de reproducciones en YouTube en apenas dos semanas. Por otro, Denisdenis, que mezcla shoegaze y rock con letras cargadas de filosofía y metáfora en temas como Baile de almas o No voy a parar, y que tras su paso por el Sonorama Ribera ya prepara una extensa gira para el próximo año. Sala Marearock, Alicante.