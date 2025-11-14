"Una quinta portuguesa" reina en los Premios Lola Gaos, fallados en Alicante

Una quinta portuguesa, la película de producción alicantina dirigida por Avelina Prat, ha arrasado este viernes en los Premios Lola Gaos del audiovisual valenciano, cuya gala de entrega se ha celebrado en el ADDA. La cinta protagonizada por Manolo Solo y Maria de Medeiros y producida por Jaibo Films -dirigida por Adán Aliaga y Miguel Molina- se ha alzado con siete de los once premios a los que optaba siendo la ganadora de una jornada que también reconoció a los músicos alicantinos Luis Ivars y Blanca Paloma con el premio a mejor canción original, mientras el resto de reconocimientos -de un total de 28 categorías- quedó muy repartido.

La película de Prat, que habla del valor de las segundas oportunidades y ha sido un éxito en taquilla con más de 100.000 espectadores, se ha llevado los premios de mejor largometraje de ficción, dirección, guion (Avelina Prat), música original (Vincent Barrière), montaje y postproducción (Juliana Montañés), sonido (Iván Martínez-Rufat) y actor protagonista (Manolo Solo).

La categoría de canción original ha distinguido a Caminar el tiempo, tema compuesto e interpretado por Blanca Paloma y Luis Ivars para la película Parecido a un asesinato y el apartado alicantino ha sumado el premio a la mejor serie de ficción, Favàritx, codirigida por el cineasta de San Vicente del Raspeig Adán Aliaga. Se ha ido de vacío, sin embargo, la película Enemigos, de su colega David Valero, que optaba a cuatro galardones. Por su parte, BAMBAS!, del estudio de videojuegos de Villena DevilishGames, se alzó con el galardón a mejor videojuego.

Otros premiados

Entre el resto de trabajos premiados, destacaron con dos premios Un bany propi, dirigida por Lucía Casañ, que se llevó el premio del jurado joven, otorgado por los académicos júnior de la AVAV, al mejor largometraje y el reconocimiento a mejor actriz protagonista para Nuria González; Pequeños calvarios, de Javier Polo, con los galardones de dirección de fotografía (Beatriz Sastre) y vestuario (Ruth Sempere). En dirección de producción fue premiada Lorena Lluch por La buena letra, dirigida por Celia Rico, que también obtuvo el reconocimiento en maquillaje y peluquería para Esther y Pilar Guillem.

Víctor Palmero recibió el premio a mejor actor de reparto por Cel meu infern teu, y Gloria March el de mejor actriz de reparto por La cena, cinta que fue reconocida además por su dirección artística, a cargo de Maje Tarazona.

En el ámbito documental, Equipo Crónica. Arte de trinchera, dirigida por Rafa Sesa y Felipe Villaplana, se impuso como mejor largometraje, mientras que Los chicos con las chicas, de Claudia García de Mateos, fue reconocido como mejor cortometraje documental. En animación, el premio al largometraje fue para El tesoro de Barracuda, de Adrià García, y el de cortometraje para Carmela, de Vicente Mallols. En ficción corta, el galardón fue para Còlera, dirigida por José Luis Lázaro.

En cuanto a las producciones seriadas, además de Favàritx, de TV On Producciones, Empatic Comunicación y Marketing y Volf Entertainment, Informe, en su segunda temporada, de Bisílaba, obtuvo el premio a mejor serie documental. Entre las nuevas categorías, Càmera i acció, de Canals Ràdio, fue distinguido como mejor programa de radio de proximidad; Xino Xano, de Microfilm 2.0, como mejor programa de televisión de proximidad; y la campaña All i Pebre, de Mar Navarro Herráiz, como mejor campaña publicitaria comprometida.

Homenaje a Rodolf Sirera

La octava edición de los Premios Lola Gaos ha batido récord de participación -458 candidaturas, un 30% más que en 2024-, lo que refleja la fuerza creativa, territorial y profesional del sector audiovisual valenciano. Durante la gala, presentada por la actriz Inma Sancho, uno de los momentos más especiales de la noche fue el homenaje al guionista y dramaturgo Rodolf Sirera, que recibió el Premio de Honor por su extensa trayectoria y su papel fundamental en la construcción de la narrativa audiovisual valenciana. El público del ADDA se puso en pie para ovacionarlo, y el galardón le fue entregado por su amigo y compañero de profesión Carles Alberola.

La presidenta de la Academia Valenciana del Audiovisual (AVAV), Teresa Cebrián, ha dedicado unas palabras a las personas afectadas por la dana y reivindicó el papel de la cultura como motor de recuperación: "Continuaremos a vuestro lado, porque esta es nuestra esencia". En un discurso que marcó el cierre de su mandato tras cuatro años al frente de la Junta Directiva, Cebrián también reclamó estabilidad institucional y una política cultural sostenida que garantice el desarrollo del sector. "Todavía nos falta una apuesta decidida por nuestras historias, nuestra lengua y nuestra gente. Pero nunca habíamos estado tan cerca de consolidar un sector fuerte, orgulloso y respetado", ha afirmado.