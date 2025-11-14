El rico patrimonio arqueológico de Dénia sale a la luz en el MARQ

Entre el mar y la tierra se divide la nueva exposición del MARQ, Dénia, arqueología y museo, que muestra en todo su esplendor el rico legado arqueológico que preserva la capital de la Marina Alta y que ofrece una imagen definida de su pasado histórico. La exposición reúne una selección de 628 piezas de gran valor procedentes de los fondos patrimoniales dianenses y de otros museos -desde el Louvre de París o el Museo Arqueológico Nacional- que recalan por primera vez en el Museo Arqueológico de Alicante hasta el próximo mes de abril.

Comisariada por Massu Sentí, jefa del Área de Arqueología de Dénia, la exposición ha sido inaugurada este viernes con la presencia del alcalde dianense, Vicent Grimalt, la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, el director del MARQ, Manuel Olcina, y el director gerente de la Fundación MARQ, José Alberto Cortés. Navarro ha destacado el trabajo de este "innovador proyecto que vuelve a situar al MARQ en primera línea con una novedosa presentación desde la dualidad mar y tierra, elementos esenciales y complementarios que llenan de significado la historia de Dénia y su territorio".

El diseño impactante que el MARQ concede a todas sus muestras es obra, en una colaboración ya habitual, del estudio ilicitano especializado en arquitectura, diseño y museografía de Ángel Rocamora, cuyo recorrido se avanza en la antesala con el esqueleto de un llaüt o pequeña embarcación de madera de tradición milenaria junto a un coche de juguete, ejemplo de la industria juguetera que albergó la zona en el siglo pasado.

Los tesoros de Dénia deslumbran en el MARQ / INFORMACIÓN

Dénia, arqueología y museo recorre desde las manifestaciones del arte rupestre de la Cova de la Catxupa -con gran presencia de figuras femeninas-, hasta yacimientos íberos como el Alt de Benimaquia, uno de los centros vitivinicultores más antiguos e la península, la fundación de la ciudad romana de Dianium, convertida después en la madina Daniya, puerto destacado del Mediterráneo en la época islámica, hasta la Dénia contemporánea.

El llaüt preside la sala dedicada al mar, ya que en estas embarcaciones se transportaba la pasa -producto estrella que ha marcado la historia y la economía de Dénia- a los veleros, primero, y vapores después para su exportación a otros puertos europeos. La vocación marítima se traduce en numerosos conjuntos de ánforas de vino y aceite llegadas de Roma y el conjunto de bronces más importante del Occidente islámico, que es la primera vez que se reúne, apunta la comisaria, así como cerámicas medievales, mayoritariamente procedente de la arqueología subacuática de naves hundidas.

La segunda sala dedicada a la tierra cuenta con el tesoro de la Penya de l'Àguila, unas joyas de oro del siglo I a.C., piezas de las necrópolis romanas con sus ajuares funerarios, abundante cerámica, fruto de la gran producción con más de veinte hornos cerámicos en la etapa islámica y después como villa medieval, que en 1612 recibió el título de ciudad.

Piezas de otros museos

La exposición cuenta con la cesión temporal procedente de otros museos como el MARQ, el Museo Catedralicio de Valencia, el de Bellas Artes y el de Prehistoria de la misma ciudad, el MAN de Madrid -un tablero decorativo del siglo X, el Louvre de París -con una estela funeraria de mármol epigrafiada del Visir Abu Amir Muhammad del siglo XI- o la Fundación Bancaja, con el lienzo de Vicent Mestre El Embarque de los Moriscos en el Puerto de Denia, que forma parte de una serie de siete que el Rey Felipe II de Valencia y III de Castilla encargó para fijar en la memoria histórica un hecho transcendental como la expulsión de los moriscos entre los años 1612 y 1613.