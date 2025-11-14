Del Royal College of Music de Londres a Alicante: el Cuarteto Belcea llega al Teatro Principal

El Cuarteto Belcea, un destacado conjunto de cuerda fundado en el Royal College of Music de Londres en 1994 por la violinista rumana Corina Belcea y el violista polaco Krzysztof Chorzelski, regresa al Teatro Principal de Alicante el lunes 17 de noviembre, a las 20 horas, invitado por la Sociedad de Conciertos de Alicante.

Se trata de un grupo de cuerda caracterizado por su expresividad y rigor interpretativo en el repertorio clásico, abarcando tanto obras tradicionales como estrenos contemporáneos. El cuarteto, que está formado por Corina Belcea (violín), Suyeon Kang (violín II), Krzysztof Chorzelski (viola) y Antoine Lederlin (violonchelo), interpretará un programa de contrastes con obras de Webem, Britten y Mozart.

Tres décadas en la cumbre del repertorio clásico

El repertorio abarca desde Haydn, Mozart o Beethoven hasta Bartók, Janáček y Szymanowski. Apasionados de la música contemporánea, también ofrecen estrenos de Julian Anderson, Guillaume Connesson o Penderecki, entre otros. Estas obras se crean en asociación con el Belcea Quartet Trust, la fundación propia del cuarteto, cuyo objetivo es ampliar el repertorio y apoyar a los jóvenes cuartetos.

Además de las grabaciones de las integrales de los Cuartetos de Cuerdas de Bartók, Beethoven, Brahms (Diapason d'or de l'année 2016) y Britten, la amplia discografía del cuarteto incluye obras de Berg, Dutilleux y Schoenberg. En 2022, Alpha Classics lanzó los dos Sextetos de Cuerda de Brahms interpretados con Tabea Zimmermann y Jean-Guihen Queyras.

Sus interpretaciones de los Cuartetos de Cuerdas de Beethoven en el Konzerthaus Viena en 2012 fueron publicadas en DVD por EuroArts en 2014, seguido por el lanzamiento de una grabación de los tres Cuartetos de Cuerdas de Britten en 2015.

La prestigiosa formación de cuerda, durante un concierto con su formación anterior / INFORMACIÓN

Uno de los momentos más destacados de la temporada 25/26 será la colaboración con Barbara Hannigan, con quien realizarán una gira europea interpretando obras de Schönberg y Hindemith. Además, el cuarteto se presentará en el Carnegie Hall de Nueva York, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, la Sala Filarmónica de Varsovia, el Dvořák Hall del Rudolfinum de Praga, así como en las bienales de cuartetos de cuerda de París y Ámsterdam, entre otros.

La música se entiende a través de los instrumentos

Es interesante entender la procedencia de los instrumentos que utiliza el Cuarteto Belcea. El violín que utiliza Corina Belcea es de Giovanni Battista Guadagnini (1755), cordialmente cedido por MERITO String Instruments Trusts Vienna; mientras que el instrumento que usa Suyeon Kang es un violín hecho a medida por Julia Maria Pasch.

Seguidamente, la historia de la viola que emplea Krzysztof Chorzelski se remonta a 1670, pues fue confeccionado por el fabricante italiano Nicola Amati, reconocido por dar forma a instrumentos más elegantes, con tapa y fondo curvados, y hechos con madera de veta muy fina. De su escuela salieron otros fabricantes como Francesco Ruggieri o Antonio Stradivari. Por último, Antoine Lederlin porta un cello de Matteo Gofriller (1722) cedido por MERITO String Instruments Trusts Vienna.