Arcángel clausura el IX Festival Flamenco Mediterráneo en Alicante

El IX Festival Flamenco Mediterráneo, organizado por la Fundación Mediterráneo, se despide en Alicante con una de las grandes voces del flamenco contemporáneo: Arcángel, que presentará el próximo viernes 28 de noviembre, a las 20:00 horas, su espectáculo“Abecedario flamenco”en el Aula de Cultura de Alicante (Av. Doctor Gadea, 1).

Para esta última cita del festival, el artista propone un recital vivo, participativo y abierto, en el que el público elige en directo qué cantes formarán parte del repertorio de la noche.

En Abecedario flamenco, Arcángel recorre los estilos que han marcado su trayectoria —fandangos, alegrías, soleás, cantes de Huelva, seguiriyas o bulerías— con una particularidad: no existe un programa cerrado.

A partir de una lista abierta de cantes, es el público quien escoge las piezas que quiere escuchar, convirtiendo cada actuación en un diálogo directo entre el artista y la sala, en un formato íntimo, espontáneo y profundamente creativo.

Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, destaca que “Arcángel ha sabido unir tradición y renovación, pero manteniendo la esencia del cante. En “Abecedario flamenco” celebra la memoria del género y, al mismo tiempo, invita al público a formar parte del proceso creativo”.

Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Flamenca. / INFORMACIÓN

Francisco José Arcángel Ramos (Alosno, Huelva, 1977), conocido artísticamente como Arcángel, es considerado uno de los cantaores más prestigiosos de su generación. Su arte se caracteriza por un profundo respeto a la tradición andaluza —especialmente a los cantes onubenses— unido a una apertura natural hacia la innovación y al diálogo con otros géneros musicales, lo que lo convierte en un nexo imprescindible entre el flamenco más ancestral y las líneas contemporáneas de creación.

Destacó desde niño por su virtuosismo en los estilos flamencos onubenses. Su proyección internacional comenzó tras su revelación en la X Bienal de Flamenco de Sevilla (1998) y su debut discográfico (2001). Posee una amplia discografía y un repertorio que integra con maestría la profundidad de las grandes escuelas del cante jondo.

Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Flamenca por Al Este del Cante (2018), su colaboración magistral con el Coro de las Voces Búlgaras; o los Giraldillos de la Bienal de Sevilla (2002 y 2012). Ha actuado en escenarios de referencia mundial como el Carnegie Hall de Nueva York o el Teatro Real de Madrid. Desde 2018 dirige la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, consolidando su labor docente e investigadora.

El recital de Arcángel pone el broche final a un festival que, durante los meses de octubre y noviembre, ha reunido en Alicante y Murcia a artistas como Mercedes de Córdoba, Jesús Carmona, Jesús Corbacho, La Macanita o Tía Juana la del Pipa, confirmando la consolidación del Festival Flamenco Mediterráneo.