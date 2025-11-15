Los maestros Esplá y Juan Ortega cuelgan el "no hay billetes"

Algo misterioso tiene el toreo, que puede cautivar por igual a sesudos expertos y a los más advenedizos en una misma tarde. Basta sólo con un instante para que todos caigan seducidos por igual, sin importar su condición ni su edad. Esa es una de las conclusiones a las que llegaron en la tarde del pasado jueves dos maestros en torno a un tema: el toreo y la vida. Un sevillano del barrio de Triana, pero con alma cordobesa como Juan Ortega y un alicantino, gran maestro en la teoría y la práctica del toreo, querido y venerado en su tierra como Luis Francisco Esplá deleitaron el respetable con una de las mejores charlas que se recuerdan en este final de temporada. Un tándem poco habitual que llenó el auditorio Puerta Ferrisa, situado junto al Ayuntamiento el pasado jueves

Y es que cuando uno escucha al maestro Esplá hablar de la vida, del toreo o del arte, todo un mundo de posibilidades se abre ante los ojos de quienes lo escuchan. "El toreo es tan rico en matices, tan apasionante y desconocido a la vez, que uno no deja nunca de aprender cada día y además está el toro, que es todo misterio y cuestiona al artista hasta que muere en la tarde", palabra de Esplá.

El salón de actos Puerta Ferrisa perteneciente a la Agencia Local de Desarrollo, muy cerquita del Ayuntamiento de Alicante fue el escenario elegido para una conversación entre maestros que anduvo entre la fina ironía, el humor más inteligente y la exquisitez que sólo tienen los genios. El Ayuntamiento de Alicante organizó y colaboró en el montaje de un evento que quiso profundizar y mostrar lo que no se ve del toreo. Juan Ortega, demostró una vez más que su buen momento no es una casualidad y que cada vez más, los aficionados que le disfrutan quieren volver a verle. Ortega además tiene una conexión especial con los jóvenes que ya quedó demostrada con el encuentro que mantuvo en plena Feria de Hogueras con más de 200 aficionados que se acercaron a la plaza de toros por la mañana sólo para hacerse una foto con él.

Al final, los dos maestros hablaron de la importancia del momento presente, de la juventud que abarrota plazas de toros y de la responsabilidad de quienes lideran los escalafones de no limitarse a torear sin más, sino a seguir promocionando, fuera de los ruedos un arte tan único como el toreo. El periodista valenciano, Salvador Ferrer moderó el acto, pero antes del mismo, Esplá llevó a Ortega a conocer el Alicante más emblemático, le paseó por la plaza de Gabriel Miró, por la Explanada de España y le contó que el mar llegaba hasta las mismas calles que hoy están repletas de edificios y vida social. Todo un maestro que ejerció de gran anfitrión con Juan Ortega para que su próxima visita a Alicante, sea toreando o no, tenga más motivos para amar esta tierra de luz y color.