"Soñando con leones", una película que habla con humor de la muerte digna, en los ABC de Elche

Soñando con leones es una tragicomedia que sigue a Gilda, enferma de cáncer de médula espinal, quien tras varios suicidios fallidos, busca la ayuda de una empresa clandestina que organiza charlas sobre eutanasia para personas en fase terminal.

La película, del director portugués Paolo Marinou-Blanco, se presenta este lunes, 17 de septiembre, a las 20 horas, en los cines ABC de Elche por la doctora Isabel Landete, de la asociación Derecho a una Muerte Digna (DMD) y, tras la proyección, se celebrará un coloquio con los asistentes.

"Soñando con leones cuenta de forma brillante la problemática de la muerte voluntaria: cómo podemos morir de una forma serena y segura, sin arriesgarnos a ser estafados al comprar falsos medicamentos por internet o recurrir a métodos violentos, como única opción", explica Fernando Marín, miembro de DMD.

Cartel de la presentación de la película en Elche / INFORMACIÓN

Marín califica la película de "brillante" porque lo hace con humor. "Como siempre, la realidad va mucho más allá de la ficción y, aunque a ratos la historia parece distópica, incluso las escenas más surrealistas no lo son. Con humor, pero con ternura, mostrando cómo es la naturaleza humana, dudosa, contradictoria, temerosa, a la vez que libre y decidida", apunta.

"Afortunadamente, en España la protagonista tendría derecho a la eutanasia, sin subterfugios, como de forma habitual se utiliza la sedación paliativa para 'casos especiales'", destaca Marín, que considera el largometraje "una buena película para hablar de la muerte voluntaria y reivindicar que en todos los países, no solo debería estar legalizada la eutanasia, sino que en una sociedad madura no debería ser necesario recurrir al mercado clandestino, al búscate la vida al que nos vemos abocados los ciudadanos que, en este caso, sería búscate la muerte".