Del videoensayo al "quick choice": cinco días de película en Alicante

Alicante ofrece una nueva edición de Divulgacine, un encuentro entre profesionales de la divulgación audiovisual y el público, que este año pone especial atención en el aprendizaje y la transmisión de conocimiento práctico alrededor de la creación audiovisual. Esta cita se desarrollará a lo largo de cinco jornadas, entre el 17 y el 22 de noviembre, en el Espacio Séneca de Alicante (Carrer Portugal, 17) y la Sede Universitaria de la calle San Fernando, y está organizado por el profesor de la Universidad de Alicante Luis López Belda y la diseñadora Flavia Bernárdez, ambos de la asociación Imajoven de Alicante.

La séptima edición arranca este lunes en la Sede de la UA con la proyección del documental Sé natural: la historia no explicada de Alice Guy-Blaché, comentada por Flavia Bernárdez. El martes 18 se proyecta Arrebatados. Recordando a Iván Zulueta, sobre la película de culto española Arrebato, cuyo debate será comentado por David Fuentes Coso, mientras que el día 19 se verá el documental Osorio Norte con la presencia del productor Jorge Rivera.

El resto del programa se llevará a cabo el 21 y 22 de noviembre, de 17h30 a 21h, en el Espacio Séneca de Alicante, que se dividirá en dos: uno destinado a las charlas y dinámicas con público asistente y otro dedicado a la realización de talleres de temática audiovisual, gratuitos y bajo inscripción. El certamen será presentado por Pilar Alonso de Avellaneda, productora y colaboradora de DAMA, que también hará entrega del Premio del II Certamen de documentales cinematográficos.

Talleres gratuitos

Este año Divulgacine propone cuatro talleres: dos infantiles y dos para jóvenes y adultos. El viernes será el turno del taller de guión Creación de podcast y videoensayos, impartido por Alba Lafarga y Estela Ortiz y el taller infantil sobre el fancine Zine – Cine impartido por Melisa Rivera y Antares Galdames. El sábado será el momento del taller adulto juvenil De fan a divulgar. Taller de reels para redes sociales y del taller infantil de Bárbara Granja.

Cartel del Quick Choice de películas de Diane Keaton y Robert Redford / INFORMACIÓN

El viernes se introducen las dinámicas Quick Choice, un formato heredado de las redes sociales donde los participantes tendrán que elegir entre las películas que se proponen, que se irán eliminando por pares hasta que quedar una sola ganadora. El primer Quick Choice se centrará en películas de los recientemente fallecidos Robert Redford y Diane Keaton, con el director Juan Zavala, mientras que el segundo versará sobre películas de Acción de Gracias y Navidad.

Por último, todas las personas participantes se unirán para hacer una performance confesionaria utilizando otro de los formatos tiktokeros de moda: Escuchamos pero no juzgamos. Cada participante tendrá que hacer una confesión cinéfila poco popular y el broche final lo pondrá Martín Legovich con un concierto de versiones de canciones incluidas en películas.

Charlas sobre el reflejo audiovisual de problemáticas actuales

El sábado, dos charlas abordarán cómo el audiovisual visualiza las problemáticas de nuestro presente y futuro. Abordando el contexto actual estarán Juan T Salas (podcast AnaitGames y Revista Loop) y Clara Doña (podcast Nivel Oculto y Revista Loop) con la charla Visiones del presente: Ecoficciones en el audiovisual. Y a las 18h3, Alba Lafarga y Estela Ortiz, gestoras culturales y pensadoras sobre cultura pop e internet, hablarán de los posibles Futuros habitables: la ficción más allá de la distopía.

Trivial de cine con Las Rainbow

Y daremos fin a Divulgacine 2025 con el trivial sobre cine organizado por Las Rainbow (inscripción disponible en la web de divulgacine.com ) y cuyo premio para el equipo ganador será de entradas gratuitas para los cines Plaza Mar 2 de Alicante por cortesía de Kinépolis Alicante.

Divulgacine contará con un trivial de cine / INFORMACIÓN

Programa completo de toda la semana:

Lunes 17 noviembre

18h00 II Certamen Documentales Cinematográficos I Sesión

«Sé natural: la historia no explicada de Alice Guy-Blaché»

Coloquio: Luis A. López Belda y Flavia Bernárdez Rodríguez

Sala polivalente de la Sede Universitaria. C/ San Fernando 40, Alicante

Martes 18 noviembre

18h00 II Certamen Documentales Cinematográficos II Sesión

«Arrebatados. Recordando a Iván Zulueta»

Coloquio: Luis A. López Belda y David Fuentes Coso

Sala polivalente de la Sede Universitaria. C/ San Fernando 40, Alicante

Miércoles 19 noviembre

18h00 II Certamen Documentales Cinematográficos I Sesión

«Osario Norte, los últimos días de San Valentín»

Coloquio: Luis A. López Belda y Jorge Rivera (productor del documental)

Sala de conferencias de la Sede Universitaria. C/ San Fernando 40, Alicante

Viernes 21 noviembre

Espacio Séneca, Antigua Estación de Autobuses de Alicante.

17h30 Inauguración y entrega de premios del II Certamen de documentales cinematográficos de divulgación audiovisual. Presenta Pilar Alonso Avellaneda

18h00 Taller de guion «Creación de podcast y videoensayos» de Alba Lafarga y Estela Ortiz

18h00 Taller infantil de fanzine «Zine – Cine» de Melisa Rivera y Antares Galdames

18h00 Quick Choice: Películas de Robert Redford & Diane Keaton. Juan Zavala, Javier Morales, David Fuentes y Luis López Belda

18h30 Quick Choice: Películas de Acción de Gracias y Navidad. Inés Alcolea, Antonio Vuarnet, Yasmina González Müller y Sam Sempere

19h00 Escuchamos pero no juzgamos. Juan Zavala, David Fuentes, Javier Morales, Inés Alcolea, Antonio Vuarnet, Yasmina Muller, Sam Sempere.

19h30 Concierto Martín Legovich «Covers de cine»

Sábado 22 noviembre

Espacio Séneca, Antigua Estación de Autobuses de Alicante.

17h30 Charla «Visiones del presente: Ecoficciones en el audiovisual» con Juan T. Salas y Clara Doña

18h00 Taller «De fan a divulgar. Taller de reels para redes sociales» de Melisa Rivera y Antares Galdames

18h00 Taller infantil de manualidades de Bárbara Granja

18h30 Charla «Futuros habitables: la ficción más allá de la distopía» con Estela Ortiz y Alba Lafarga

19h30 Trivial de cine organizado por Las Rainbow

Exposiciones «Consumo audiovisual: pasado presente y futuro» y «Música en el cine: estupor al silencio» del 21 y 22 de noviembre en horario de sala normal.

Más información

– Inscripciones gratis de todas las actividades en eventbrite

– Web actualizada en https://divulgacine.com