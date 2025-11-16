Pionera: Sonido antifascista con proyección internacional

Ficha técnica Formación: Héctor Bardisa (batería, voces), Rodrigo Rozas "Katafu" (guiatarra, voces), José Antonio López Rubio (bajo) Procedencia: Alicante, Santiago de Chile Discos: Bolsa de piedras (2022) Año de comienzo: 2021

Muchas veces demonizamos las novedades como si todo lo antiguo fuera mejor. Incluso un acto tan común como grabar con el teléfono móvil un instante de un concierto puede convertirse en un aliado para la banda: un gesto que, más allá de capturar recuerdos, permite aumentar su notoriedad y llegar a más público. Las redes sociales se han vuelto imprescindibles para los grupos, y un buen uso de estas herramientas puede conllevar innumerables beneficios. Gracias a este factor, conocí a la banda que protagoniza esta semana las líneas de Sonidos de proximidad.

Pionera caló en mí de manera poco habitual. Su propuesta aguerrida me llegó a través de un vídeo grabado con un móvil, donde el sonido dejaba mucho que desear. ¿Cómo podía ser que esta banda de la provincia, que ha pisado escenarios en República Checa, Polonia o Alemania, no hubiese llegado antes a mis oídos? Un sentimiento de culpa me recorrió por completo, y desde ese instante sentí la necesidad de conocer más sobre ellos.

Se trata de un torbellino musical que arrasa desde la primera escucha, con un rock progresivo marcado que deja resquicios del heavy metal de corte clásico y post-hardcore. Su primer disco, Bolsa de piedras, es un gran ejemplo de ello, abriendo la puerta a sonoridades que marcaron su concepción musical, con claras alusiones al noise rock y al folklore metalero latinoamericano. Y no quiero decir con esto que suenen a Luzbel, Hermética o Rata Blanca, pero sí transmiten la frescura que aquellas bandas llevaron a este lado del charco.

Actualmente la banda está formada por Héctor Bardisa a la batería (Flying Pig Matanza), el chileno Rodrigo Rozas "Katafu" a la guitarra (Familea Miranda) y, recientemente, han sumado al bajista y productor José Antonio López Rubio (Estudio Cúbico). Tres músicos que ya saben de qué va esto de la música y que ahora la ven con un prisma diferente. "Yo trabajo como actor y cuentacuentos; tengo una compañía de teatro. Y Kata es diseñador gráfico. Llevamos tantos años tocando que ya hemos pasado por todo. Si seguimos haciéndolo es por necesidad: no podemos dejar de hacerlo", se sincera Héctor.

Pionera durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Actitud y conciencia de clase

Al ser preguntados por el sonido que realmente los define, mientras Kata se describe como unos "jóvenes carrozas", Héctor va más allá y asegura que su música es "antifascista y antiimperialista". Esto refleja de manera clara la postura que toma Pionera en una sociedad donde la conciencia de clases convive con incongruencias variadas. Yo, sinceramente, tampoco sabría definir su sonido con precisión: si bien son un trío que se asienta en un metal más progresivo y sobrepasa decibelios, tienen una actitud punk que parece adherida de manera innata. Porque a punk no se suena, punk se es. Kata lo sintetiza perfectamente: "No hacemos ejercicios de estilo. Hacemos canciones que empiezan, acaban y te cuentan algo o te pegan un guantazo".

Son una de las grandes revelaciones de la provincia en los últimos años, y en su gira pasada llegaron a tocar en varios países de Europa central para presentar su álbum de estudio. "Es muy complicado poder vivir únicamente tocando en Alicante todos los fines de semana, a no ser que seas una banda de covers", subraya Héctor. "Por eso, desde el primer momento buscamos salir de aquí y tocar en otros países, pues en España parece que la gente prefiere ir a un festival que dejarse el dinero en las salas pequeñas".

Actualmente, la formación se encuentra en proceso de grabar su segundo disco de larga duración, 10 himnos "de esperanza y frustración" que darán forma al nuevo trabajo de los alicantinos. Mientras trabajan en esta nueva referencia, también apoyan a otras bandas que quieren actuar en Alicante a través del colectivo Amistad, una organización underground y autogestionada que ayuda a músicos de fuera a conseguir conciertos, alojamiento y a crear redes para revitalizar la escena de salas de la provincia. Hace falta más personas con esta mentalidad. Por un futuro de éxitos para los conciertos en salas.