El cineasta alicantino Javier Marco, de estreno mundial en Gijón

Una luz al final del túnel frente al discurso del odio en las redes sociales es el mensaje que lanza el alicantino Javier Marco en su nueva película, A la cara, de estreno mundial este lunes en el 63º Festival Internacional de Cine de Gijón. Una película que parte del cortometraje homónimo ganador de un Goya en 2020, pero que se distancia de él, ya que el equipo reconstruyó el corto para la nueva historia, que aborda qué pasa en el cara a cara, sin mediación de dispositivos móviles, entre una periodista víctima de insultos en las redes sociales, a la que que interpreta la actriz alicantina Sonia Almarcha, y su hater, encarnado por Manolo Solo.

Sobre ese vis a vis y esa puesta en común entre ambos, esa "extraña convivencia", se arma A la cara, el segundo largometraje de Marco tras su debut en formato largo con Josefina, que obtuvo tres nominaciones a los Goya. La película ha sido presentada en Gijón, donde compite en la sección oficial Albar, dedicada a obra de cineastas que la organización del festival considera que están "abriendo caminos" en el cine.

Después de cinco años de proceso con este proyecto, Javier Marco ha señalado su satisfacción por presentar por fin la película en Gijón, que se proyecta al público en tres pases entre el lunes y el martes. "Los primeros comentarios son muy positivos y estamos muy contentos", ha señalado el alicantino, tras agregar que "al final todo acaba saliendo, más tarde o más temprano y el tema, desgraciadamente, sigue estando muy vigente".

Cartel de la película "A la cara" de Javier Marco, presentada en el festival de cine de Gijón / INFORMACIÓN

El cineasta afincado en Madrid ha indicado que, más que centrarse en el odio en las redes sociales, la película habla "de la soledad compartida, como herramienta para sobrevivir y arrojar esperanza", como ya hiciera anteriormente en Josefina. "El contacto es necesario, nos hace humanos y esta película cuenta que dos personajes contrarios en una convivencia forzada no son tan diferentes y hay más cosas que les unen de lo que al principio parece".

El director ha añadido que "queríamos dar un poco de luz" a esta historia, que también trata temas duros como la culpa, el suicidio, la maternidad y la paternidad y que cuenta con los mismos protagonistas que en el corto, el tándem formado por Almarcha y Solo, a quienes acompañan ahora Roberto Álamo, Helena Zumel o Daniel Pérez Prada, entre otros.

Fotograma de la película "A la cara", con Manolo Solo y Sonia Almarcha / INFORMACIÓN

Tras Gijón, la película viajará este mes al 29º Tallinn Black Nights Film Festival, en Estonia, para su presentación fuera de nuestras fronteras. La previsión es que la película llegue a las salas de cine españolas en la primera mitad del año 2026.

Tres nuevos proyectos en marcha

Después de cerrar el ciclo con A la cara, Javier Marco mantiene por festivales su cortometraje Insalvable, con Pedro Casablanc y Javier Pereira como protagonistas, que ha sido uno de los 48 trabajos ya preseleccionados a los Premios Goya.

Al mismo tiempo, junto a la guionista Belén Sánchez-Arévalo, habitual compañera en sus historias, se encuentra inmerso en tres proyectos simultáneos en fase de desarrollo, de los que, por el momento, prefiere no dar detalles. Los tres son largometrajes de ficción, enmarcados en el cine de mirada social que realiza el alicantino. Uno de ellos dispone ya de financiación "y es la primera vez que trabajamos con un proyecto ya cerrado y eso da mucha energía", ha destacado el cineasta.