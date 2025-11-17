Cine, literatura y música se funden en el Museo de Aguas de Alicante

El Museo de Aguas de Alicante concentra esta semana una propuesta cultural atractiva y diversa que abarca desde la performance a la polifonía vocal a través de tres actividades de entrada gratuita hasta completar el aforo en los Pozos de Garrigós.

Este martes 18 de noviembre a las 19 horas se inicia la programación con la presentación del nuevo libro de poemas de la autora de Villena Esther Abellán, Puerto Sin Mar (Chamán Ediciones). En este poemario, Abellán explora temas profundos como la desolación, la tristeza, el dolor o la pérdida. La metáfora del mar seco (como es el mar de Aral) lleva a la poeta a entender la desaparición de la vida y que la belleza se pueda convertir en algo peligroso e inalcanzable ante la barbarie de la sociedad. El acto fusionará la palabra con la música y la acción, ya que estará acompañado por la impactante performance musical en directo de Nello Chiuminatto y su obra Patria Desaparecida, en un diálogo artístico entre ambas disciplinas.

Portada del libro de Esther Abellán, "Puerto sin mar" / INFORMACIÓN

El calendario continúa el miércoles 19 de noviembre a las 17.30 horas con la charla El Agua en el Cine, dirigida por Israel Gil, coordinador del Aula de Cine de la Universidad de Alicante. El encuentro será un espacio en el que descubrir cómo este recurso hídrico ha sido representado y ha jugado un papel fundamental en la gran pantalla, ofreciendo una perspectiva diferente sobre la relación entre el cine y el medioambiente.

Por último, el cierre a esta semana cultural lo pondrá el viernes 21 de noviembre a las 19 horas el concierto de Modern Choir. El reconocido coro con sede en Madrid, Valencia y Alicante llega al museo por primera vez para ofrecer un espectáculo de música en vivo en el entorno mágico de los Pozos de Garrigós, que albergan antiguos aljibes de la ciudad excavados en la roca, garantizando una experiencia acústica única.

Modern Choir / INFORMACIÓN

"Entramos en la recta final del año incrementando nuestra agenda con tres actividades más que confirman el interés de creadores, colectivos e instituciones por presentar sus proyectos en el Museo de Aguas de Alicante", señala Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la entidad. "Esto nos incentiva a continuar con una línea de actuación en la que priman las alianzas y la apuesta por el talento alicantino, sin ambages ni etiquetas y que proseguirá en 2026 gracias a la respuesta de la ciudadanía y visitantes", prosigue.

Además, añade que el respaldo de la Diputación de Alicante otorgando al Museo de Aguas de Alicante uno de sus reconocimientos en la última edición de los Premios a la Cultura Alicantina Miguel Hernández "nos sirve de estímulo para continuar trabajando y convertir el museo en un lugar de encuentro y referencia singular en la ciudad y la provincia", subraya Sanz.