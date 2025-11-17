El influencer con parálisis cerebral Enrique Bernabeu se encuentra con el público en Alicante
El creador de contenido y artista explica su experiencia en redes sociales para visibilizar la discapacidad este martes en el Espacio Séneca
El Foro Espacio Séneca de Alicante recibe este martes al influencer alicantino con diversidad funcional Enrique Bernabeu bajo el título La voz de la diferencia. En este encuentro abierto al público, a partir de las 19 horas del martes, el creador de contenido y artista musical explicará su experiencia en las redes sociales con el humor y la música como vehículo para visibilizar la discapacidad. El evento, de entrada libre hasta completar aforo, estará moderado por el periodista Daniel Terol.
Conocido por dar voz a la diversidad funcional y a cuestionar prejuicios sociales, Bernabéu también ha desarrollado una carrera artística con canciones como Así me muevo yo, Roto de Dolor y otros temas con los que reafirma su mensaje de autenticidad y resiliencia.
El encuentro abordará temas como la inclusión, la diversidad o el poder del humor y de la música como herramientas de cambio social, ofreciendo al público la oportunidad de conocer de cerca la trayectoria de uno de los creadores con más identidad del panorama sociodigital en la actualidad.
