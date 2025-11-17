Un nuevo escenario musical se abre en Alicante: te decimos dónde

Con fechas ya cerradas hasta 2027, la promotora alicantina Producciones Baltimore inaugura esta semana un nuevo espacio para la música en directo: Baltimore Live, un nuevo ciclo de conciertos en un espacio renovado que se celebrará en la sala Marmarela, en el Muelle de Levante del Puerto de Alicante.

Con el propósito de "revitalizar la escena musical local y nacional en Alicante" nace este nuevo proyecto, que cubre un hueco entre la sala Stereo, de dimensiones más reducidas, y el recinto de Área 12, destinado a grandes giras al aire libre, ya que Baltimore Live tendrá un aforo de hasta 2.000 personas, modulable en función de las necesidades, según han detallado este lunes desde Producciones Baltimore, que consideran que con este espacio la promotora "amplía su programación y consolida su compromiso con la cultura, la música y su tierra".

Cabe recordar que hasta ahora la mayor sala de conciertos en Alicante es The One, con un aforo de 800 personas, aproximadamente. Producciones Baltimore -promotora del Spring Festival en Alicante y el Low Festival, ahora en Torrevieja- amplía así su espacio para la música en la ciudad. El CEO de la promotora alicantina, José Manuel Piñero, ha indicado que con los conciertos de Stereo, Baluarte en el castillo de Santa Bárbara y Baltimore Live sumarán 80 conciertos anuales.

Primeros conciertos de la temporada

La temporada de Baltimore Live arrancará este sábado 22 de noviembre con León Benavente, seguido de Siloé (sábado 29 de noviembre, primer grupo que ya cuenta con todas las entradas agotadas), Sexy Zebras (viernes 12 de diciembre) y Malmö 040 (viernes 19 de diciembre).

Durante los primeros meses de 2026, el ciclo continuará con nombres destacados como Rufus T. Firefly, Ojete Calor, Barry B, Elyella, Quique González, Miss Caffeina y El Kanka, entre otros.

Con este nuevo escenario de referencia para los grandes directos en Alicante y tras el traslado del Low a Torrevieja, la promotora alicantina se prepara para una nueva etapa de retos, tras una temporada 2024-2025 en la que se han subido más de 200 bandas a los escenarios de Producciones Baltimore y con más de 200.000 asistentes que ha disfrutado de estas citas, consolidando a Producciones Baltimore como un referente indiscutible del panorama musical nacional.

Sus festivales, apuntan los responsables, no solo "enriquecen la oferta cultural de la Comunidad Valenciana, sino que generan un impacto directo en la economía local y proyectan la imagen de estas ciudades como destinos clave del turismo musical" reafirmando su papel como una de las promotoras más dinámicas del panorama nacional y reforzando el posicionamiento de Alicante dentro del circuito musical español e internacional.

Fechas de la programación hasta marzo de 2026

Cartel Baltimore Live / INFORMACIÓN