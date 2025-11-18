La Feria del Libro de Alicante aumenta su presupuesto para 2026

El Ayuntamiento de Alicante aumentará la dotación presupuestaria para próxima Feria del Libro de Alicante de 2026. Al menos así se desprende de la convocatoria del concurso público aprobado este martes en la Junta de Gobierno municipal, que establece un presupuesto base de licitación de 43.328 euros, IVA incluido, lo que supone 6.800 euros más que en la convocatoria de 2024, renovada en 2025, que fue de 36.489 euros con el IVA, aunque finalmente la propuesta adjudicada fue 10.000 euros más barata.

Ello implicará algunos cambios en la actividad de la entidad licitadora, que deberá presentar, según ha señalado la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, un programa de actividades todos los días de la feria, en horario mañana y tarde, con un mes de antelación a la fecha de inicio, para ser aprobado por la Concejalía de Cultura.

Al menos diez presentaciones de autores reconocidos

Este programa comprenderá al menos 10 presentaciones de libros de autores y autoras de reconocido prestigio, que no hayan participado en las dos ediciones anteriores de la feria, que incluya autores/as de origen alicantino o con residencia en Alicante, con libros editados o autoeditados.

También debe comprender como mínimo 2 conferencias o diálogos con personas de reconocido prestigio, 2 actividades infantiles diarias al menos, visitas escolares y al menos una actividad de animación de calle en la plaza Séneca, todo ello al margen de las propuestas de las librerías.

Desde que en 2021 el Ayuntamiento sacó a concurso la programación, gestión, coordinación y ejecución de la feria, ha sido la empresa malagueña Makyre la adjudicataria.