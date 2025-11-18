La Muestra de Teatro de Alicante cierra con una ocupación del 73% de público

La 33ª Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras (Mutesac), celebrada en Alicante durante diez días (del 7 al 16 de noviembre) con 16 espectáculos, ha registrado una ocupación media de público del 73%, lo que significa que cerca de 3.000 espectadores se han interesado por las obras representadas, según los datos facilitados por la organización.

Este encuentro con la autoría teatral contemporánea más reciente, que ha sido la primera dirigida por Roberto García, ha concluido una edición "muy satisfactoria" para el nuevo equipo, que ha contado con la presencia de tres autoras que han sido premios nacionales de literatura dramática, dos estrenos absolutos de obras y siete funciones que han colgado el cartel de completo: Mascletà Poètica, Los días lentos, Yo soy 451, El imperativo categórico, Caos, Break time (1y 2).

Paseo guiado por el centro de Alicante con la obra "Break Time" / INFORMACIÓN

El director artístico ha subrayado "la amplia respuesta del público, con una significativa presencia de espectadores jóvenes", así como "la cantidad y calidad de las acciones de mediación vinculadas a seis espectáculos, con la participación activa de grupos y colectivos ciudadanos". A su juicio, el resultado “refuerza la vocación de la Muestra de acercar la autoría viva a la ciudadanía y de tejer puentes entre creación, pensamiento y territorio".

La edición ha destacado también por la importante presencia de propuestas locales como apoyo al sector escénico valenciano tras la dana de 2024, ofreciendo un amplio muestrario de la potencia creativa desarrollada en la Comunidad Valenciana. "Era esencial mirar a nuestro alrededor y acompañar a un sector que no ha dejado de crear, incluso en la adversidad", ha señalado el responsable.

Obras que interpelan al presente

La Muestra ha confirmado el acierto del lema general En carne viva. "No ha sido un adorno, sino la expresión de la esencia de todo lo visto y vivido: obras que interpelan el presente y convierten la experiencia, sus heridas y sus intuiciones, en teatro", ha manifestado Roberto García.

El programa profesional, con las jornadas, el encuentro de traducción y los cursos de formación, ha permitido profundizar en los temas tratados, primando el tiempo de calidad en las sesiones de trabajo y el contacto humano entre los agentes invitados. "Este espacio compartido ha servido para contrastar miradas, impulsar colaboraciones y abrir vías de internacionalización, siempre desde el diálogo y la escucha", ha apuntado.