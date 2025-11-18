El verano en el que Paul McCartney se refugió en La Vila

Paul McCartney llegó al hotel Montíboli de La Vila Joiosa una noche de junio de 1972 con su esposa Linda y sus tres hijos. Eran las tres de la madrugada, Linda iba descalza, Paul desmelenado... una familia de jipis en un hotel de cinco estrellas que desconcertó al personal. McCartney se registró como Mr. Martin con intención de pasar una semana y finalmente se quedaron dos. La periodista Pirula Arderius y el fotógrafo Perfecto Cholas Arjones lograron para INFORMACIÓN una entrevista en exclusiva con el beatle, publicada después de su marcha, que dio a conocer entonces su presencia en la costa alicantina. Ahora, 53 años después, un documental recuerda las vacaciones que el líder de los Beatles pasó en la Marina Baixa y el impacto que causó entre quienes lo trataron. Bienvenido, Míster Martin se presenta este miércoles, a las 19.30 horas, en el Club INFORMACIÓN con la presencia de su director, Alberto Abenza. La entrada es libre.

Página de la entrevista a McCartney en el periódico INFORMACIÓN el 20 de junio de 1972 / INFORMACIÓN

"El encanto del documental es que, aunque todo gira alrededor de Paul McCartney, McCartney no es el protagonista, sino todos los que lo vieron y a quienes dejó marcados para toda la vida", apunta Abenza, que ha tardado cuatro años en armar la película a partir del guion de Rafa Cervera y Amadeu Sanchis.

Una historia que está hilada por Antonio Martínez, vecino de La Vila, que no conoció al músico inglés porque entonces era un niño, pero que se convirtió en uno de sus mayores fans buceando en la historia de la estancia del beatle en su pueblo; por los trabajadores del Montíboli, con quienes los invitados británicos fraguaron amistad, y por las imágenes que los fotógrafos Perfecto Arjones y el alcoyano Crespo Colomer -que retrató a Linda y Paul con una visita de internos de un centro de Alcoy- registraron de aquellos momentos.

Paul y Linda McCartney en la playa de La Caleta / Crespo Colomer

Unas vacaciones a partir de una foto del hotel

"Es una historia que en Alicante es conocida, o fue conocida en su momento a partir de la entrevista del periódico, pero fuera de ella poca gente sabe que Paul McCartney pasó casi quince días en La Vila", expone el director del largometraje, que añade que, probablemente por la exclusividad del hotel, "se encontraba tan a gusto que se quedó más tiempo. Intentaría buscar un sitio discreto y debió encontrarse tan bien allí que lo alargó".

McCartney con Luis Antony, maitre del hotel Montíboli / @Antonio Martínez

Como explican voces expertas en el documental (Fernando Navarro o Susana Monteagudo), el músico británico se hallaba en un momento dramático tras la ruptura con los Beatles, necesitaba resetear y recaló -atraído por una foto del hotel Montíboli que vio en Londres, como le contó a Pirula Arderius en la entrevista- en La Vila, que resultó su refugio, su descanso previo a la primera gira europea con Wings, el nuevo grupo, cuyos integrantes acabaron también entre La Vila y Benidorm por unos días.

La visita "top secret" del caballero inglés

Bienvenido, Míster Martin reúne a gran parte del equipo del hotel que hizo precisamente su estancia placentera, desde el recepcionista Ramón Lorente, al que llamaban "Raimon" y que a veces se quedaba al cuidado de los hijos, al maître Luis Antony, que fotografió muchos momentos, el jefe de barra Pepe López o el cocinero Carmelo. Todos ellos, junto a los músicos del hotel Kike y Toni -con quienes tocaron varias veces- se encargaron de "no escampar por el pueblo" la noticia "porque era top secret" y coinciden en describir a los huéspedes británicos como "muy agradables, muy de la calle. Como si nos conocieran de toda la vida" y él, "un caballero inglés".

Perfecto Arjones con Paul McCartney, tras la entrevista en el Montíboli / PIRULA ARDERIUS.

También lo recuerda "muy simpático, muy amable" la periodista Pirula, que iba a la entrevista junto a Arjones "nerviosa porque me gustaban mucho los Beatles" y con el acuerdo de publicarla a su marcha "para que no se llenara de gente el hotel". Estuvieron charlando "un buen rato, como una hora, y me decía que con los Beatles ya nada, finito", explica Pirula, que aprendió inglés años atrás y se entendieron "perfectamente". Fue días después, una vez publicada, "cuando me di cuenta de la trascendencia -apunta- fue una gran exclusiva en España y es de las entrevistas que mejor recuerdo".

El documental se emitirá en 2026 en À Punt (en valenciano) y en castellano en una plataforma, apunta el director, que confía en que algún día sea visto por el propio McCartney: "Ojalá, me gustaría mucho que viera la huella que dejó en estas personas. Probablemente él ni se acuerde o tenga un recuerdo mínimo, pero si lo recordara sería la guinda del pastel para todos ellos".