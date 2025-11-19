El "capricho musical" de Iggy Pop actuará en el festival Bello Público de Alicante

La unión de artistas que tienen algo que decir. Una mirada distinta al acto creativo, donde no importa tanto el qué sino el cómo. El festival Bello Público regresa a Alicante con una edición que vuelve a tender puentes entre la palabra y la música, explorando su relación con la poesía, el teatro y otras disciplinas artísticas. Tres días de programación que ponen el foco en la forma para comprender mejor el fondo a través de las letras.

El evento se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Centro Cultural Las Cigarreras y reunirá a un cartel variado, con nombres como Soleá Morente, Marcelo Criminal o Guadalupe Plata. Así, Alicante contará con un escaparate para mostrar las distintas perspectivas creativas de artistas que entienden el arte como un espacio para expresar aquello que necesitan contar. Las entradas se pueden adquirir en entradium.com al precio de 10 euros cada jornada, mientras que la tercera es de entrada gratuita.

Soleá Morente, una de las artistas que actuarán esta semana en Las Cigarreras / INFORMACIÓN

La programación arrancará el jueves 20 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Caja Negra de Las Cigarreras, con las actuaciones de Julia Amor, Marcelo Criminal y Soleá Morente. El punto de partida lo pondrá Julia Amor, una de las voces más estimulantes del panorama musical nacional. Su proyecto nace del duelo y del dolor: debutó con Lo que pensé que era el amor, un disco donde revisaba sus miedos, y ahora presenta Algo para regresar, un trabajo donde la intimidad se funde con una estética luminosa.

Las reflexiones de la artista andorrana se encontrarán con la mirada irreverente de Marcelo Criminal, uno de los músicos que más ha crecido en la escena independiente en los últimos años. Su nombre se disparó cuando Carolina Durante y Amaia popularizaron su tema Perdona (Ahora sí que sí), pero ha mantenido su esencia minimalista y su búsqueda de una pureza sonora casi ascética.

Marcelo Criminal, uno de los artistas presentes en el festival Bello Público / INFORMACIÓN

La jornada inaugural la cerrará Soleá Morente, cuyo proyecto musical ha sabido dialogar con el flamenco de su familia sin renunciar a nuevas inquietudes creativas. Su alianza con el pop y el rock alternativo le ha permitido expandir su imaginario, algo que vuelve a demostrar en Sirio B, un disco firmado junto a Guille Milkyway, quien participa en labores de composición, producción e incluso de voz en varios temas.

Una segunda jornada dual

El viernes 21 de noviembre, a las 20.30 horas, tomará el relevo Guadalupe Plata, el "capricho musical" de Iggy Pop. La banda de Úbeda, el mismo municipio que vio nacer a Joaquín Sabina, se ha convertido en uno de los grupos españoles con mayor proyección internacional, fieles a su fórmula de discos sin título que transitan entre el blues crepitante, el psychobilly lisérgico y un surf experimental.

Compartirán cartel con el valenciano Quique Gallo, que llegará a Alicante para presentar su primer EP, Las primeras cuatro, donde explora diferentes caminos del pop con influencias que van desde Velvet Underground hasta la música tropical y mediterránea. Su paso por grupos como Yo Somos, Flores, Aullido Atómico o Midnight Shots ha moldeado una identidad musical que ahora desarrolla en solitario.

Lú Barrenechea interpreta "Ensayo sobre la soledad", una pieza de teatro físico / INFORMACIÓN

Un desenlace lleno de matices

La jornada del sábado 22 de noviembre ofrecerá un abanico de actividades culturales. Con entrada libre, Las Cigarreras abrirá sus puertas a partir de las 11 horas. A las 12 tendrá lugar La poesía secreta, un recital en formato bingo presentado por Ángels Feliu y Berenice donde los asistentes podrán completar poemas en sus cartones y cantar "línea" o "bingo" al ritmo de las lecturas.

Ya por la tarde, a partir de las 17 horas, Lú Barrenechea presentará Ensayo sobre la soledad, una pieza de teatro físico que reflexiona sobre la ausencia y el aislamiento, y que incluye un coloquio posterior sobre el proceso creativo. El cierre llegará a las 19 horas con Pablo Und Destruktion, que despedirá el festival con un directo ecléctico que mezcla referencias internacionales: del rock industrial alemán a la chanson francesa.