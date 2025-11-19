El Club INFORMACIÓN revive la visita de Paul McCartney a Alicante con el documental "Bienvenido, Míster Martín"

El Club INFORMACIÓN ha acogido este miércoles la proyección de Bienvenido, Míster Martin, un documental dirigido por Alberto Abenza que recupera las vacaciones que el músico Paul McCartney pasó con su familia en el hotel Montíboli de La Vila Joiosa en 1972, tras la separación de los Beatles.

Una historia desconocida para el gran público, sobre todo fuera de la provincia de Alicante, que Abenza recupera 53 años después "a través de las voces de los que tuvieron la suerte de coincidir con tan ilustres huéspedes", ha señalado en la presentación el director, quien ha querido mostrar "el lado más humano" de esa visita dando el protagonismo a "los personajes anónimos que llevan la historia a un punto más cercano y emotivo". Entre ellos, y "no tan anónimos", Pirula Arderius, la periodista que logró entrevistar en exclusiva al beatle junto a su inseparable compañero fotorreportero Perfecto Arjones para este diario.

Tanto Arderius como la familia de Arjones, así como la de Tomás Ruiz, el subdirector del hotel Montíboli entonces, que daba los "chivatazos" de la presencia de celebridades a la periodista, han asistido, junto al director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, a la proyección de Bienvenido, Míster Martin, al igual que Antonio Martínez, el vecino de la Vila que investigó la estela dejada por McCartney en su pueblo y la puso a disposición del equipo de la producción, como las imágenes de Arjones y las del fotógrafo alcoyano Crespo Colomer.