Descubre el legado literario de María Beneyto en Casa Mediterráneo

Casa Mediterráneo organiza este jueves 20 de noviembre a las 19 horas la jornada-homenaje Mujeres y el Mediterráneo. María Beneyto y la literatura, un encuentro concebido para reivindicar la figura y la trayectoria de María Beneyto, una de las autoras más significativas de la literatura valenciana del siglo XX y una voz imprescindible del panorama poético y narrativo contemporáneo, en el centenario de su nacimiento.

Coordinada por el profesor y crítico literario Manuel Valero Gómez, la actividad reunirá a especialistas de reconocido prestigio que analizarán la obra de Beneyto desde diferentes perspectivas. El acto combinará intervenciones académicas con momentos de lectura poética a cargo de la rapsoda Luisa Pastor, que permitirá disfrutar en directo de fragmentos representativos de la producción literaria de la autora homenajeada. La jornada será de acceso libre hasta completar aforo. Además, se ofrecerá emisión online para garantizar la participación del público que no pueda asistir presencialmente.

Poeta, narradora y autora de literatura infantil, María Beneyto (Valencia, 1925–2011) es una de las voces más representativas de la literatura valenciana del siglo XX. Cultivó tanto el castellano como el valenciano y destacó por una escritura profundamente humana, sensible y centrada en temas como la memoria, la intimidad, la identidad femenina o el desgarro vital. Su obra poética —considerada una de las más sólidas de su generación— se acompaña de cuentos, novelas y libros para la infancia que muestran su versatilidad creativa. Reconocida en vida con múltiples distinciones, su figura ha sido revisitada recientemente por la crítica, situándola como una autora imprescindible del panorama literario mediterráneo.

Una autora bajo diferentes perspectivas

La profesora Elia Saneleuterio Temporal, de la Universitat de València, ofrecerá la ponencia titulada María Beneyto y la poesía. Materiales para una antología didáctica y comentada, donde abordará la dimensión lírica de la autora, su evolución estilística y su relevancia dentro de la tradición poética española contemporánea.

La sesión continuará con la intervención del escritor y profesor Fernando Parra Nogueras, quien analizará La obra en prosa de María Beneyto. Su participación permitirá explorar las vertientes menos difundidas de la autora, especialmente su aportación narrativa, sus temas recurrentes y su estilo personal dentro del ámbito de la prosa española del siglo XX.

Cartel de la jornada que se celebra este jueves en Casa Mediterráneo / INFORMACIÓN

Posteriormente, la investigadora Eva Álvarez Ramos, de la Universidad de Valladolid, presentará su ponencia Los niños de las cuatro estaciones. María Beneyto, poética del tiempo y la infancia, centrada en su producción para el público infantil y en la manera en que Beneyto aborda la memoria, la sensibilidad y la concepción del tiempo en estas obras.

Como cierre, Luisa Pastor ofrecerá una última lectura poética para despedir la sesión y rendir homenaje a la autora desde la palabra viva.

Voces expertas en la obra de Beneyto

Coordinador de la jornada. Profesor, crítico literario y poeta, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, ejerce como docente e investigador en la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Ha publicado numerosos estudios en revistas especializadas y es autor de diversas investigaciones sobre la poesía española contemporánea. Su libro Juan Gil-Albert y la poesía española del siglo XX recibió el XVI Premio Gerardo Diego de Investigación Literaria.

Elia Saneleuterio Temporal

Profesora titular de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universitat de València. Doctora en Literatura Española y en Educación, ha ejercido docencia universitaria en España, Estados Unidos, Portugal, Polonia, Francia, Reino Unido, Italia y Bolivia. Autora de más de doscientos estudios sobre literatura contemporánea, didáctica de la lengua y educación literaria, dirige el grupo de investigación TALIS y el congreso internacional CICELI. Su monografía dedicada a José Hierro obtuvo el Premio de Investigación Poética Pablo García Baena (2022).

Fernando Parra Nogueras

Escritor, profesor y crítico literario. Colaborador habitual en prensa cultural, mantiene desde hace quince años una columna literaria —actualmente en Diario Información—. Ha publicado tres novelas: Persianas (finalista Premio Azorín), El antropoide (seleccionada para los Premios de la Crítica Valenciana) y Las cinco vidas del traductor Miranda (Premio de la Crítica Valenciana 2023), obra que posteriormente recibió el Premio Miguel Hernández al mérito literario. Acaba de publicar Herida y ventana (Editoral Funambulista).

Eva Álvarez Ramos

Doctora en Literatura Española y Teoría de la Literatura, es integrante de los grupos de investigación Literatura Española Contemporánea (UVa) y Poesía española y Género (UAL). Especialista en poesía española contemporánea, tradición clásica y estudios de género, es editora de la revista académica Ogigia y responsable del portal de Gloria Fuertes en la Biblioteca Virtual Cervantes. Su investigación abarca también la literatura infantil y la escritura de mujeres del siglo XX.